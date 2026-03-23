WAHL-KLATSCHER UND KEIN RÜCKTRITT! SPD-SPITZE TROTZT DER KRISE UND KLAMMERT UND JAMMERT SICH AN DIE MACHT!

Berlin – Nach der bitteren Wahlschlappe in Rheinland-Pfalz brodelt es in der SPD! Doch statt personeller Konsequenzen setzen Parteichef Lars Klingbeil und Co-Vorsitzende Bärbel Bas auf Durchhalten. Am Montag machten beide nach einer Krisensitzung des Parteipräsidiums unmissverständlich klar: Rücktritt? Fehlanzeige! Die Parteiführung will weitermachen – und begründet das mit staatspolitischer Verantwortung. Die SPD dürfe als zweitgrößte Regierungspartei nicht ins Chaos gestürzt werden. Ein Satz, der in der Partei für Stirnrunzeln sorgt – denn an der Basis wächst der Druck gewaltig!

Hinter verschlossenen Türen soll es im Präsidium ordentlich gekracht haben. Viele Genossen fordern eine schonungslose Analyse der Niederlage, während die Parteispitze betont, jetzt gehe es nicht um Köpfe, sondern um Inhalte. Klingbeil und Bas setzen auf eine politische Neuaufstellung statt personeller Konsequenzen. Im Fokus: Reformen für Deutschland, allen voran eine große Einkommensteuerreform. Doch Kritiker fragen sich: Reicht das, um das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen? Oder droht der SPD ein noch tieferer Absturz?

Die Entscheidungsschlacht steht bereits bevor! Am Freitag will die Parteiführung gemeinsam mit SPD-Ministerpräsidenten und Kommunalpolitikern zu einer großen Debatte zusammenkommen. Dann soll Klartext gesprochen werden – über Fehler, Zukunft und den weiteren Kurs der Partei. Für viele Genossen ist klar: Das wird zur Nagelprobe für die angeschlagene SPD! Bleibt die Führung standhaft – oder kippt die Stimmung endgültig? Deutschland blickt gespannt auf den nächsten Akt im SPD-Drama!

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