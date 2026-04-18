+++ WAL-DRAMA AM STRAND! „WAL-FLÜSTERER“ IM KREUZFEUER – RETTUNG VON TIMMY ENDET IM CHAOS! +++

Niendorf – Es sollte die große Rettung werden, doch am Ende bleibt ein bitteres Drama: Nach der spektakulären Strandung von Buckelwal Timmy an der Ostsee eskaliert der Einsatz – und mittendrin steht Robert Marc Lehmann im Zentrum eines handfesten Streits! Der selbsternannte Experte war zunächst ganz nah am Tier, wollte helfen, die Lage retten – doch statt eines Happy Ends folgt ein öffentlicher Schlagabtausch. In einem langen Video meldet sich der Influencer zu Wort, verteidigt sein Vorgehen und geht scharf auf andere Beteiligte los. Seine Botschaft: Wenn man einen Wal rettet, dann müsse man es „richtig machen“. Doch genau daran entzündet sich nun die Kritik.

Während des Einsatzes übernimmt Lehmann schnell das Ruder – zumindest aus seiner Sicht. Doch hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. Von Stress, Streit und chaotischen Abläufen ist die Rede. Sein Team habe sich schlecht behandelt gefühlt, die Maßnahmen vor Ort nennt er unkoordiniert. Besonders heftig schießt er gegen Einsatzkräfte und Institutionen. Auch Stephanie Groß vom Institut für Wildtierforschung gerät ins Visier seiner Vorwürfe. Gleichzeitig stellt Lehmann seine eigene Erfahrung heraus, spricht von großer Expertise – doch genau diese wird nun öffentlich hinterfragt. Denn Beobachter berichten, seine Rolle bei früheren Rettungen sei oft eine ganz andere gewesen als dargestellt.

Dann der Eklat: Während der laufenden Rettungsaktion kommt es zur offenen Konfrontation! Eine Einsatzverantwortliche stellt klar, dass es hier nicht um Selbstdarstellung gehe – und droht sogar mit Konsequenzen. Kurz darauf zieht Lehmann die Reißleine und bricht seinen Einsatz ab. Am Ende bleibt ein sichtlich angeschlagener Influencer zurück, der von Enttäuschung spricht. Auch Bürgermeister Dirk Partheil-Böhnke findet deutliche Worte und zeigt sich irritiert über die Entwicklung. Die große Frage aber bleibt: War hier wirklich ein Experte am Werk – oder ist der Mythos vom „Wal-Flüsterer“ endgültig zerplatzt?

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