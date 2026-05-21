WAL-DRAMA NACH DER RETTUNG! STREIT UM TIMMY ESKALIERT – SCHIFFS-CREWS SCHLAGEN ZURÜCK UND ERHEBEN SCHWERE VORWÜRFE GEGEN DR: KIRSTEN TÖNNIES!

Nach der spektakulären Rettungsaktion rund um Wal „Timmy“ ist die nächste Welle der Aufregung angerollt – und diesmal geht es nicht um Wind, Meer oder Navigation, sondern um einen offenen Schlagabtausch zwischen Beteiligten der Mission. Eigentlich sollte die Freilassung des Buckelwals in der Nordsee als emotionales Happy End gefeiert werden. Doch jetzt steht plötzlich ein erbitterter Streit im Mittelpunkt. Die Besatzungen mehrerer beteiligter Schiffe gehen auf Konfrontationskurs und weisen massive Vorwürfe entschieden zurück. Statt Einigkeit nach der dramatischen Aktion herrscht nun öffentliches Misstrauen, Entsetzen und eine Atmosphäre, die immer explosiver wirkt.

Im Zentrum des neuen Konflikts stehen die Crews der Schiffe „Fortuna B“, „Robin Hood“ und „Arne Tiselius“. In einem anwaltlichen Schreiben widersprechen sie den Darstellungen von Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies mit deutlichen Worten. Dabei entsteht ein völlig anderes Bild als jenes, das zuletzt öffentlich diskutiert wurde. Besonders brisant: Die Beteiligten sprechen von Vorgängen und Situationen, die sie selbst als alarmierend und hochproblematisch empfunden haben wollen. In dem Schreiben fällt sogar die Formulierung, das Verhalten der Tierärztin sei „extrem besorgniserregend“ gewesen. Damit erreicht der Streit eine neue Eskalationsstufe – denn plötzlich steht nicht mehr nur die Rettungsstrategie im Fokus, sondern auch das Verhalten einzelner Akteure.

Die Reederei JEB zeichnet dabei offenbar ein eigenes Bild der Ereignisse und widerspricht der bisherigen Darstellung deutlich. Aus einer Aktion, die ursprünglich als gemeinsamer Kraftakt für ein gestrandetes Meeressäugetier gedacht war, ist inzwischen ein öffentliches Tauziehen um Verantwortung, Entscheidungen und Deutungshoheit geworden. Beobachter sprechen bereits von einem Drama nach dem Drama. Viele fragen sich nun: Was geschah wirklich während der entscheidenden Stunden auf See? Während die Diskussion weiter an Fahrt aufnimmt, bleibt eine Frage offen: Hat Wal Timmy die Wellen hinter sich gelassen – oder beginnt der eigentliche Sturm erst jetzt?

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24