+++ WAL-DRAMA SPITZT SICH ZU! RETTER KÄMPFEN UM TIMMY – TIERÄRZTIN KONTERT KRITIKER: „STERBEN LASSEN IST KEIN TIERSCHUTZ!“ +++

In Wismar herrscht Ausnahmezustand: Der gestrandete Buckelwal Timmy hält Helfer, Schaulustige und Kritiker gleichermaßen in Atem. Bei einer emotionalen Pressekonferenz machte Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert klar, dass die Rettungsaktion trotz aller Rückschläge weitergeht. Immer wieder werde der Einsatz durch bürokratische Hürden ausgebremst, Genehmigungen verzögerten jeden einzelnen Schritt. Ein geplanter Transport muss erneut verschoben werden – wertvolle Zeit verrinnt, während die Retter im Hintergrund fieberhaft daran arbeiten, eine Rinne freizuspülen und den Wal stabil zu halten. Die Botschaft der Medizinerin ist eindeutig: Noch ist nichts verloren, noch hat Timmy eine echte Chance.

Doch die Kritik wird lauter – und die Fronten verhärten sich. Gegner der Rettung sprechen von einem Tier im Todeskampf, werfen den Helfern vor, unnötiges Leid zu verlängern. Für Janine Bahr-van Gemmert ist das unerträglich. Mit klaren Worten weist sie die Vorwürfe zurück: Die Bewegungen des Wals seien keine letzten Zuckungen, sondern Zeichen, dass er noch kämpft. „Wäre es ein Todeskampf, wäre er längst tot“, stellt sie unmissverständlich klar. Auch ein Blick ins Maul des Tieres habe keine Hinweise auf Fremdkörper geliefert – nichts wurde entfernt, nichts übersehen. Für die Tierärztin steht fest: Es geht um Tierwohl, aber auch um Verantwortung – und Aufgeben sei keine Option.

Nach der Pressekonferenz eskaliert die Stimmung kurzzeitig. Ein Zuschauer bedrängt die Tierärztin, fordert lautstark Antworten und beruft sich auf ein vermeintliches Recht der Öffentlichkeit. Die Situation wird angespannt, während andere Anwesende applaudieren und die Helfer unterstützen. Janine Bahr-van Gemmert bleibt standhaft, macht deutlich, dass sie keine Behörde ist, sondern Teil einer Initiative, die alles daransetzt, das Tier zu retten. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen weiter – Sand wird bewegt, Wasserwege werden freigespült. Das große Ziel bleibt: Timmy zurück ins Meer zu bringen. Ein Wettlauf gegen die Zeit, zwischen Hoffnung, Zweifel und einem dramatischen Kampf um ein einziges Leben.

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