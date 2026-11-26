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Walldorf – Der Softwarekonzern SAP erwägt einem Bloomberg-Bericht zufolge den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Das entspräche mindestens 9 Prozent der weltweiten Belegschaft. Offiziell beschlossen ist das nicht: Die Zahl steht laut den von Bloomberg zitierten Insidern noch nicht fest und kann sich in Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern noch ändern. SAP bestätigte die Pläne nicht.

Stand: 22:04 Uhr MEZ

Laut dem Bloomberg-Bericht bereitet der Konzern einen Plan vor, um das Softwaregeschäft für die Ära der künstlichen Intelligenz umzubauen. Sämtliche Abteilungen seien aufgefordert worden, Einsparpotenziale zu benennen; im Mittelpunkt stünden die Produktentwicklung und der Vertrieb. Gegenüber Bloomberg erklärte SAP lediglich: „SAP überprüft kontinuierlich seine Organisationsstruktur, um sicherzustellen, dass sie auf die Unternehmensstrategie und die Kundenbedürfnisse abgestimmt ist.“ Ob ein Stellenabbau geplant sei, sagte der Dax-Konzern demnach nicht. Reuters konnte den Bericht nicht unabhängig bestätigen; SAP lehnte einen Kommentar zu konkreten Abbauplänen ab.

SAP selbst gibt auf seiner Unternehmensseite mehr als 110.000 Beschäftigte in über 157 Ländern an. Zum Jahresende 2025 wies der integrierte Bericht 111.397 Mitarbeiter nach Köpfen und 110.650 Vollzeitstellen aus. Neun Prozent dieser Belegschaft lägen bei gut 10.000 Stellen – Bloomberg spricht von mindestens 10.000 und mindestens 9 Prozent, nicht von einem festgezurrten Sozialplan.

Ein ähnlich großer Umbau ist erst zwei Jahre her. Im Januar 2024 kündigte SAP ein Transformationsprogramm für zunächst rund 8.000 Stellen an. Im Sommer 2024 korrigierte der Konzern die Zahl auf 9.000 bis 10.000 betroffene Stellen und schätzte die Kosten auf rund 3 Milliarden Euro. Zum Zuge kommen sollten vor allem Freiwilligenprogramme und Umschulungen; wegen Neueinstellungen in Wachstumsfeldern – ausdrücklich auch Unternehmens-KI – blieb die Gesamtbelegschaft am Ende sogar leicht höher. Über diesen Umbau haben wir bereits berichtet.

Dass der Vorstand auf künstliche Intelligenz setzt, ist unbestritten. Mitte Mai 2026 stellte SAP-Chef Christian Klein auf der Kundenkonferenz SAP Sapphire die SAP Business AI Platform und die Vision des „autonomen Unternehmens“ vor; er sprach von einer „neuen Ära“. Ende September nannte er KI die größte Chance für einen weiteren wirklichen Schub. Ob daraus jetzt ein neuer Stellenkahlschlag folgt, hat der Konzern am Donnerstag nicht bestätigt. Der Bloomberg-Bericht bleibt ein Insider-Bericht – kein Vorstandsbeschluss.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn selbst Europas wertvollster Softwarekonzern über einen massiven Stellenabbau nachdenkt, zeigt das, wie schnell die künstliche Intelligenz auch gut bezahlte Büro- und Entwicklungsjobs erfasst. Dieselbe Technik, die der Vorstand als Wachstumschance verkauft, soll offenbar zugleich die Belegschaft schrumpfen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Beschlossen ist trotzdem nichts. Ein Insiderbericht ist kein Sozialplan. Wer aus ungeprüften Angaben schon den großen Kahlschlag macht, spielt der Angst in den Fluren in die Hände – nicht der Wahrheit.

KOMMENTAR / MEINUNG: Beim letzten großen Umbau blieben unterm Strich kaum weniger Köpfe übrig, weil an anderer Stelle neu eingestellt wurde. Ob das diesmal wieder gilt oder ob künstliche Intelligenz wirklich Stellen ersetzt, wird sich erst zeigen, wenn der Konzern selbst Zahlen auf den Tisch legt.

Der Konzern muss jetzt klar sagen, was geplant ist – und was nicht. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Bloomberg – SAP Weighs Cutting at Least 10.000 Positions in AI Restructuring, 26.11.2026: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-26/sap-weighs-cutting-at-least-10-000-positions-in-ai-restructuring

Reuters – Bericht: SAP erwägt wegen KI Abbau von 10.000 Stellen, 26.11.2026: https://www.onvista.de/news/2026/11-26-bericht-sap-erwaegt-wegen-ki-abbau-von-10-000-stellen-0-20-26581013

SAP SE – Unternehmensinformationen / Integrierter Bericht 2025: https://www.sap.com/germany/about/company.html

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