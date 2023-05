Warnung vor Wärmepumpe: GRÖßTES DIEBSTAHL-RISIKO ÜBERHAUPT!

Oberzent-Olfen: Wärmepumpe aus Neubau gestohlen

Zwischen Mittwoch (29.03.) und Freitag (31.03.) entwendeten Kriminelle aus einem Neubau in der Straße “Wolfsdelle” eine Wärmepumpe im Wert von rund 30.000 Euro. Die fast 400 Kilogramm schwere Pumpe befand sich auf dem Dach des Gebäudes. Bei dem Abtransport der Wärmepumpe waren wohl mehrere unbekannte Täter beteiligt, die das Gerät mit einem geeigneten Transportfahrzeug abtransportiert haben dürften. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 06062/9530 an das Kommissariat 21/22 der Erbacher Kriminalpolizei zu wenden.

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Außeneinheit einer Wärmepumpe entwendet

In der Zeit vom 08.12.2022,20.00 Uhr bis zum 13.12.2022, 08.00 Uhr wurde in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Staffeler Straße von einem Grundstück eine fest installierte Außeneinheit einer Wärmepumpe entwendet. Aufgrund der Größe müssten die Täter die Einheit mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben.

Hinweise zur Tat bzw. zu den Tätern werden an die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler erbeten.

Diebe stehlen Wärmepumpe eines Vereinsheims

Unbekannte entwendeten die Wärmepumpe eines Vereinsheims in Stockheim.

Gestern meldete ein Verantwortlicher des ansässigen Sportvereins, dass im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr am vergangenen Freitag (27.01.2023) und 21:15 Uhr am Dienstag (31.01.2023) durch bislang unbekannte Täter die Wärmepumpe des Vereinsheims auf dem Erlenweg abgeschraubt und entwendet wurde. Aufgrund der Größe und Beschaffenheit der Beute ist davon auszugehen, dass mehrere Täter die Außeneinheit der Heizungsanlage abtransportierten. Der genaue Wert des entstandenen Schadens ist bislang unklar. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Wärmepumpe entwendet

Am Samstag, den 12.11.2022, bemerkte der Bauherr einer im Rohbau befindlichen Doppelhaushälfte in Zülpich, dass in der Nacht durch bislang unbekannte Täter die Wärmepumpe seiner Heizungsanlage entwendet wurde. Hierzu wurden die außen am Haus angebrachte Pumpe sowie die im Haus installierte Steuereinheit demontiert. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.