Warum der Antrag auf Wahlrecht für Ausländer verfassungswidrig ist – und der AfD hilft!
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Kommentare
Ein Kommentar zu „Warum der Antrag auf Wahlrecht für Ausländer verfassungswidrig ist – und der AfD hilft!“
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In Keinem Land der Welt haben Ausländer/Nichtstaatsangehöriger ein Wahlrecht ! Wollt Ihr hier einen Bürgerkrieg ? Den verliert Ihr, versprochen !
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