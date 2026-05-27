Warum der Antrag auf Wahlrecht für Ausländer verfassungswidrig ist – und der AfD hilft!

von

Dirk Lauer

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Kommentare

Ein Kommentar zu „Warum der Antrag auf Wahlrecht für Ausländer verfassungswidrig ist – und der AfD hilft!“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    In Keinem Land der Welt haben Ausländer/Nichtstaatsangehöriger ein Wahlrecht ! Wollt Ihr hier einen Bürgerkrieg ? Den verliert Ihr, versprochen !

    Antworten

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