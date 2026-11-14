WASHINGTON: FAA HEBT LANDESWEITEN START-STOPP WIEDER AUF

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Washington – Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat den landesweiten Start-Stopp an amerikanischen Flughäfen wieder aufgehoben. Das Verbot für Abflüge galt am Freitagabend nach Angaben der BBC, die sich auf die erste FAA-Bekanntgabe stützt, von 15:54 Uhr Ortszeit an der US-Ostküste, das sind 21:54 Uhr MEZ, und endete um 20:15 Uhr Ortszeit, also 2:15 Uhr MEZ am Samstag. Es war ein Ground Stop: Maschinen durften in den USA bis auf Weiteres nicht starten. Flugzeuge, die bereits in der Luft waren, flogen weiter oder wurden umgeleitet. Die Behörde nannte Kommunikationsprobleme in mehreren Bezirkskontrollstellen und „außergewöhnliche Umstände“. Verkehrsminister Sean Duffy sprach später von überlasteter, veralteter Technik, nicht von einem bestätigten Angriff. Die BILD-Adresse spricht von „Sicherheitsgründen“; das Wort trifft die Flugsicherheit, belegt aber keinen Anschlag. Stand: 8:07 Uhr MEZ (Samstag, 14. November 2026).

Die Federal Aviation Administration erklärte in einer vorläufigen Mitteilung vom Freitag, sie habe einen landesweiten Ground Stop für alle US-Flughäfen angeordnet, nachdem Kommunikationsprobleme mehrere Air Route Traffic Control Centers betroffen hätten. Techniker untersuchten die Störung, die Angaben seien vorläufig und könnten sich ändern. Ein Ground Stop ist kein Verbot, bereits gestartete Maschinen in der Luft zu halten. Die BBC berichtet, zum Zeitpunkt der Anordnung seien mehr als 3.500 Flugzeuge unterwegs gewesen; ein Teil sei umgeleitet worden, andere hätten ihr Ziel angeflogen. Die Nachrichtenagentur AP nannte unter Berufung auf den Datendienst Cirium bis 19:05 Uhr ostamerikanischer Zeit, also 1:05 Uhr MEZ in der Nacht zum Samstag, mindestens 827 Umleitungen, davon 670 zurück zum Startflughafen und 157 zu einem anderen Ort. Heimatschutzminister Markwayne Mullin sagte laut AP, mehr als 3.000 Flüge seien sicher gelandet, niemand sei in Gefahr gewesen.

Wer den Stopp angeordnet hat, ist amtlich klar: die FAA. Die Begründung in der Behördensprache lautet auf Kommunikationsprobleme und Sicherheit des Flugbetriebs, nicht auf einen nachgewiesenen Terror- oder Cyberangriff. US-Verkehrsminister Sean Duffy sagte in einer Pressekonferenz im Weißen Haus, ein veraltetes, analoges Kommunikationssystem der Flugsicherung sei mit Daten überlastet worden. Schalter und Router hätten unzuverlässige Werte geliefert, Funk und Radar seien zeitweise lückenhaft gewesen, deshalb habe man das System heruntergefahren. Heimatschutzminister Mullin ergänzte, neue Technik und neue Ausrüstung seien in das ältere System eingespielt worden und hätten es überfordert. Auf einer amtlichen Seite des Heimatschutzministeriums sind Aussagen der gemeinsamen Unterrichtung festgehalten. Mullin sagte demnach: „We have seen zero evidence that this is a cyberattack or an SI attack.“ Alle Angehörigen seien in Sicherheit. Einen Zusammenhang mit dem weltweiten Microsoft-Ausfall, der am Donnerstag begonnen hatte, schloss er nach übereinstimmenden Agentur- und Senderberichten aus. AP zufolge erklärte er auf Nachfrage zu einem Cyberangriff oder einem Zwischenfall mit „rogue“-Künstlicher Intelligenz, es gebe keine „Fußabdrücke“ eines Angriffs, das Problem wirke mechanisch; man suche die Ursache aber weiter. Eine abschließende forensische Entwarnung ist das noch nicht. Spekulationen über Terror oder einen gezielten Angriff bleiben deshalb unbestätigt. Die Air Route Traffic Control Centers sind die Bezirkskontrollstellen, die den überörtlichen Verkehr in großen Teilen des US-Luftraums führen; die Vereinigten Staaten betreiben 22 solche Zentren. Duffy sagte laut AP, er könne nicht garantieren, dass sich ein solcher Ausfall nicht wiederhole. Zugleich äußerten die Minister die Erwartung, das System werde rechtzeitig zum Reiseverkehr vor Thanksgiving wieder normal laufen. Mullin nannte das veraltete Flugsicherungssystem in der amtlichen Wiedergabe ein nationales Sicherheitsrisiko und forderte den Kongress auf, die Modernisierung zu finanzieren. Die Rede von einem nationalen Notstand bezog er dort auf diesen Ausbau, nicht auf einen festgestellten Angriff.

Aufgehoben ist der landesweite Start-Stopp. Duffy nannte nach Reuters 20:15 Uhr Ostküstenzeit als Wiederöffnung des Luftraums, das entspricht 2:15 Uhr MEZ. Er warnte, der Wiederanlauf werde langsam gehen, die Folgen würden sich über Tage ziehen, weil Flugzeuge und Besatzungen nicht dort stünden, wo der nächste Flug sie brauche. Delta und United erklärten laut BBC, den Betrieb wieder aufzunehmen, American Airlines wolle am Freitagabend noch so viele verbliebene Flüge wie möglich durchführen, JetBlue erst am Samstagmorgen. Im aktuellen Operationsplan des FAA-Leitzentrums ATCSCC vom frühen Samstagmorgen ist der landesweite Ground Stop nicht mehr verzeichnet. Aufgeführt sind nur noch einzelne, teils auf Wunsch von Airlines eingerichtete lokale Start-Stops sowie übliche Hinweise zu Wetter, Personal und Bahnsperrungen. Das ist der Stand der Behördendaten, kein Beweis, dass an jedem Gate schon wieder Normalbetrieb herrscht.

Die Zahlen zu ausgefallenen und verspäteten Flügen sind Tracker-Angaben und bewegen sich. Die BBC zitiert FlightAware mit mehr als 8.500 verspäteten und fast 8.000 gestrichenen Flügen am Freitag. Reuters nannte unter Berufung auf Flightradar24 mehr als 6.600 Streichungen und 8.600 Verspätungen, zusammen also rund 15.200 betroffene Flüge, und bereits 1.500 weitere Streichungen für den Sonntag. Die BILD schreibt „über 15.000 Flüge verspätet oder gestrichen“ und „1,5 Mio. Menschen gestrandet“ und stützt das auf FlightAware. Die von der BBC wiedergegebene FlightAware-Zählung liegt bei den Flügen eher bei etwa 16.500, eine Passagierzahl von 1,5 Millionen taucht dort nicht auf. AP spricht vorsichtiger von Tausenden Flügen und möglicherweise mehr als einer Million Reisenden. Eine amtliche FAA-Endbilanz liegt dazu nicht vor. Wer die Summen als feststehende Opferzahl eines landesweiten Stillstands liest, macht aus laufenden Zählern eine Bilanz.

Auch der Verkehr von Europa in die USA war betroffen. Eurocontrol setzte nach eigenen Angaben auf Bitte der FAA wegen technischer Probleme alle US-geführten Flüge aus den Mitgliedstaaten zeitweise aus. Zur Organisation gehören 42 Staaten, darunter EU-Länder, das Vereinigte Königreich und weitere Partner. Den Hinweis nahm Eurocontrol am frühen Samstagmorgen wieder von der Website; Airlines sollten weiter Verspätungsmeldungen herausgeben, wenn Maschinen zunächst nicht starten können. In Deutschland bleiben die unmittelbaren Folgen nach Angaben von Flughafensprechern gegenüber der Deutschen Presse-Agentur überschaubar. In Frankfurt seien bislang vier für Samstag geplante Flüge in die USA gestrichen worden, weil die Maschinen am Freitag nicht aus den USA angekommen seien; drei Maschinen, die am Freitagabend in Richtung USA gestartet waren, seien nach Deutschland zurückgeleitet worden. Eine Sprecherin sagte, ansonsten sehe es „soweit ganz gut aus“. In München fallen nach Angaben eines Sprechers zwei Flüge nach Charlotte und einer nach Houston aus, ebenfalls weil die Flugzeuge zuvor nicht aus den USA einfliegen konnten; Änderungen seien noch möglich. Die BILD-Formel, in Europa drohe „heute noch Chaos“, geht über diese Sprecherlage hinaus.

Der Vergleich mit dem 11. September 2001 braucht eine enge Formulierung. Es war nach übereinstimmender Darstellung der zweite landesweite Start-Stopp dieser Art seit den Anschlägen von 2001. Zuletzt hatte die FAA im Januar 2023 nach einem Ausfall des Notam-Systems, über das Piloten wichtige Hinweise erhalten, landesweit Starts gestoppt. Jener Ausfall dauerte nach Angaben, die die BBC dem Luftfahrtexperten Guy Gratton von der Universität Cranfield zuschreibt, 1 Stunde und 52 Minuten, mit etwa 9.500 verspäteten und 1.300 gestrichenen Flügen. Der Freitag dauerte länger, mehr als vier Stunden. Das macht ihn zum bislang längsten landesweiten Ground Stop seit 2001, nicht automatisch zum „größten Reise-Chaos“ seit den Anschlägen. Genau diese Zuspitzung legt die BILD ungenannten „Luftfahrtexperten“ in den Mund. Gratton sagte der BBC, es sehe nach dem schlimmsten Fall seit 2001 aus, „aber eindeutig nicht in diesem Ausmaß“.

Die BILD hat ihren Text am Samstagmorgen, 7:39 Uhr, unter der Überschrift aktualisiert, der Start-Stopp sei aufgehoben, Europa-Flüge aber weiter blockiert. Die ursprüngliche URL und der erste Titel sprechen von „Sicherheitsgründen“ und einem „landesweiten Flugstopp“. Beides ist unscharf. Amtlich gestoppt wurden die Starts, nicht der gesamte Verkehr in der Luft. „Sicherheitsgründe“ übersetzt die FAA-Formel „for reasons of safety“, also die Sicherheit des Flugbetriebs, nicht eine bestätigte Bedrohungslage. Die von der BILD zitierte Formulierung „NATIONWIDE COMMS FAILURE“ aus einer Meldung des Command Center ist in der öffentlich stehenden FAA-Erklärung so nicht wörtlich enthalten; dort ist von Kommunikationsproblemen in mehreren Kontrollzentren die Rede. Den Microsoft-Ausfall als Ursache hat Mullin nach den vorliegenden Berichten ausgeschlossen, einen Cyberangriff hat er nicht als nachgewiesen bezeichnet, ohne jede weitere Prüfung bereits für beendet zu erklären. Sportfolgen für NBA, NHL, College und NFL, die die BILD nennt, sind in den ausgewerteten Behörden- und Agenturtexten nicht belegt und bleiben hier unbestätigt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Start-Stopp aus Flugsicherheit ist etwas anderes als ein Sicherheitsalarm im Sinne eines Anschlags. Wer beides in einem Wort zusammenzieht, erzeugt Angst, die die Behörde so nicht begründet hat. Die Vorsicht am Boden war berechtigt, die Wortwahl darf trotzdem präzise bleiben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Null Hinweise auf einen Angriff sind ein wichtiger Zwischenstand, keine abgeschlossene Untersuchung. Ebenso ist die Rede von veralteter Technik eine politische Erklärung im laufenden Streit um Modernisierung, kein bereits vorliegendes technisches Gutachten. Beides gehört nebeneinander, nicht als fertiges Urteil.

KOMMENTAR / MEINUNG: Tracker-Zahlen ändern sich stündlich, und ein Airport-Sprecher, der von überschaubaren Folgen spricht, wiegt schwerer als die Ankündigung eines Chaos auf einem ganzen Kontinent. Nach einer Eilmeldung zählt, was noch gilt: Der landesweite Stopp ist aufgehoben, der Alltag an den Gates kommt nur langsam zurück.

Was meinen Sie: Reicht die bisherige Behördenauskunft zu Technik und fehlenden Angriffsspuren, oder muss die FAA den Ablauf Minute für Minute öffentlich nachreichen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Federal Aviation Administration: Statement on Nationwide Ground Stop (Freitag, 13.11.2026, vorläufige Erklärung): https://www.faa.gov/newsroom/faa-statement-nationwide-ground-stop

U.S. Department of Homeland Security: ICYMI – Secretary Mullin and Secretary Duffy Address Nationwide FAA Ground Stop (13.11.2026): https://www.dhs.gov/news/2026/11/13/icymi-secretary-mullin-and-secretary-duffy-address-nationwide-faa-ground-stop-all

BILD: US-Flugverkehr: Start-Stopp aufgehoben, Europa-Flüge weiter blockiert (14.11.2026, 07:39 Uhr; URL weiter unter „Sicherheitsgründe: Landesweiter Flugstopp“): https://www.bild.de/news/sicherheitsgruende-landesweiter-flugstopp-in-den-usa-6af77d83aa0d1596fb27e6d0

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24