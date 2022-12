Wasserburg: SEX-Attacke auf 14-Jähriges Mädchen in der Toilette!

WASSERBURG, LKR. ROSENHEIM. Am Montagmittag, 12. Dezember 2022, ist eine 14-Jährige in Wasserburg im Landkreis Rosenheim von einem bislang unbekannten Jugendlichen in einer Parkgarage angegriffen worden. Die Kripo Rosenheim ermittelt wegen eines Sexualdeliktes und fahndet nach dem unbekannten Angreifer.

Die 14-jährige Geschädigte befand sich am Montag, den 12. Dezember 2022, gegen 11:30 Uhr, in der Damentoilette im Erdgeschoss des Parkhauses in der Überfuhrstraße in Wasserburg. Wie das Mädchen weiterhin angab, wurde sie plötzlich von einem unbekannten männlichen Angreifer zu Boden geschubst und angegangen. Die Geschädigte konnte den Angriff mittels mehrerer Fußtritte abwehren und sich in Sicherheit bringen. Sie blieb unverletzt. Noch am selben Tag erstattete sie mit ihrem Vater Anzeige bei der Polizeiinspektion Wasserburg.

Inzwischen führt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die weiteren Ermittlungen nach dem bislang unbekannten Täter. Die Kripo geht von einem sexuellen Hintergrund des Angriffes aus.

Der Angreifer war nach den Angaben der Geschädigten ca. 16 – 18 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, hatte eine helle Hautfarbe und dunkle Augen. Seine Haare waren mittelbraun, seitlich kurz rasiert (Undercut), auf dem Kopf etwas länger und ungepflegt. Weiterhin trug er eine dunkle Maske, dunkle Stoffhandschuhe, eine schwarze Winterjacke und eine schwarze Jogginghose.

Die Kripo Rosenheim ruft die Bevölkerung nun zur Mithilfe auf und bittet um Hinweise:

Wer hat am Montag, den 12. Dezember 2022 gegen 11:30 Uhr, in der Überfuhrstraße in Wasserburg verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann hierzu sachdienliche Hinweise geben?

Wem ist insbesondere im Parkhaus in der Überfuhrstraße ein Jugendlicher mit der oben genannten Personenbeschreibung aufgefallen?

Hinweise erbittet die Kripo Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Polizeipräsidium

Oberbayern Süd