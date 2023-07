Wehrheim: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in Freibad!

(fh)Am frühen Sonntagabend kam es in einem Freibad in Wehrheim zu einer Auseinandersetzung zwischen Kindern und Jugendlichen, bei der eine 13-Jährige verletzt wurde. Den Angaben des Mädchens zufolge, sei diese im Bereich eines dortigen Volleyballfeldes gemeinsam mit Freunden auf weitere Gleichaltrige gestoßen. Hier sei es zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern zu verbalen Entgleisungen gekommen und die Geschädigte sei von einem Mitglied der anderen Gruppe am Kopf verletzt worden. Sie begab sich im Anschluss in ärztliche Behandlung.

Die Ermittlungen zu den Beteiligten, den Hintergründen und dem genauen Ablauf dauern an und werden von der Kriminalpolizei in Bad Homburg geführt. Diese nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden