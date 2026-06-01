WEHRPFLICHT-KNALL IN BERLIN! GUTACHTEN BELASTET PISTORIUS – DROHT DEM VERTEIDIGUNGSMINISTER JETZT EIN RECHTS-DESASTER?

Berlin – Im Verteidigungsministerium braut sich neuer Ärger zusammen. Ausgerechnet das Prestigeprojekt rund um die geplante Wehrdienst-Reform sorgt jetzt für heftige Turbulenzen. Während Verteidigungsminister Boris Pistorius immer wieder betont, dass Freiwilligkeit der Schlüssel für die Zukunft der Bundeswehr sei, gerät nun eine zentrale Regelung des Gesetzes in den Fokus scharfer Kritik. Ein brisantes Gutachten stellt die Frage, ob das Ministerium bei der Umsetzung der Vorschriften seine rechtlichen Grenzen überschritten haben könnte. Damit droht aus einer politischen Debatte plötzlich ein handfester Streit über Recht und Verfassung zu werden.

Im Mittelpunkt steht eine Vorschrift, die Männer im wehrpflichtigen Alter betrifft. Nach der Wiederaktivierung entsprechender Regelungen war vorgesehen, dass längere Auslandsaufenthalte grundsätzlich genehmigt werden müssen. Nachdem diese Bestimmung für massive Diskussionen sorgte, versicherte das Ministerium öffentlich, dass die Vorschrift praktisch keine Anwendung finden werde. Anschließend wurde sie durch eine Allgemeinverfügung außer Kraft gesetzt. Doch genau dieser Schritt sorgt nun für erheblichen Wirbel. Nach Auffassung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages darf ein Ministerium zwar Ausnahmen regeln, jedoch nicht die Wirkung eines Gesetzes vollständig neutralisieren. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass damit die Grenzen exekutiver Befugnisse überschritten worden sein könnten. Die Autoren sehen darin einen Eingriff in einen Bereich, der allein den Gerichten und insbesondere dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten sei.

Die politische Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Oppositionspolitiker sprechen von einem schweren handwerklichen Fehler und werfen dem Ministerium mangelnde Sorgfalt vor. Besonders brisant erscheint dabei der Vorwurf, dass durch die Allgemeinverfügung sämtliche Betroffenen von der Verpflichtung ausgenommen wurden und die gesetzliche Regelung damit faktisch ins Leere lief. Kritiker sehen darin eine regelrechte Ohrfeige für die Verantwortlichen im Verteidigungsressort. Während das Thema Wehrpflicht ohnehin zu den umstrittensten politischen Debatten des Landes gehört, könnte das Gutachten den Druck auf Boris Pistorius nun deutlich erhöhen. Aus einer Verwaltungsentscheidung ist damit ein politischer Konflikt geworden, der weit über die Bundeswehr hinaus Fragen nach Gesetzestreue, Zuständigkeiten und dem Umgang der Regierung mit geltendem Recht aufwirft.

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