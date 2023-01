Weil am Rhein: 23 Personen in einem 7-Sitzer Auto befördert!

Da staunte ein Schweizer Zöllner sicherlich nicht schlecht, als er am Montag, 02.01.2023, kurz vor 10.00 Uhr, an der Grenzzollanlage der Autobahn A 5 einen 7-sitzigen Seat Alhambra kontrollierte. Aus dem Auto stiegen 23 Personen aus. Man zählte 9 Erwachsene und 14 Kinder. Eine Einreise in die Schweiz wurde zunächst untersagt und die deutsche Polizei verständigt. Bei den Personen soll es sich um eine Großfamilie handeln, welche wohl in Polen ihre Reise startete, mit dem Ziel nach Bern zu fahren. Der in der Schweiz wohnhafte Fahrer des Pkw muss nun mit einem Bußgeld rechnen, da er als Verantwortlicher mehrere Personen / Kinder ohne jede Sicherung beförderte. Nach Beendigung der Modalitäten durften die Personen in die Schweiz einreisen, logischerweise nicht mehr alle zusammen in dem Seat Alhambra.