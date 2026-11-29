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Weiterstadt – Die Polizei sichert seit der Nacht zu Samstag das Firmengelände des Drohnenherstellers Wingcopter bei Darmstadt mit hoher Präsenz und grellen Scheinwerfern. Das Polizeipräsidium Südhessen bestätigte „Schutzmaßnahmen“, nannte aber weder einen Anlass noch einen konkreten Vorfall oder Angriff. Das Unternehmen war erst wenige Tage zuvor in die Schlagzeilen geraten, weil es mit einem ukrainischen Partner Aufklärungsdrohnen in Deutschland bauen soll. Ob beides zusammenhängt, ist amtlich nicht bestätigt.

Stand: 17:07 Uhr MEZ

In der Nacht zum Samstag standen nach Angaben der Bildagentur 7aktuell bis zu 15 Einsatzfahrzeuge auf und rund um das Gelände in Weiterstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg, das komplett ausgeleuchtet war. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen sagte der hessenschau, man habe Schutzmaßnahmen vor dem Firmengelände aufgebaut; Details nannte sie nicht, man wolle „niemanden beunruhigen“. Auf die Frage, warum auch tagsüber noch erhöhte Präsenz herrsche, hieß es, es handele sich um „keinen akuten Einsatz“. Gegenüber BILD sagte die Sprecherin: „Die Polizei sieht es aktuell für erforderlich, dass Schutzmaßnahmen für das Unternehmen getroffen werden.“ Einen konkreten Vorfall oder Angriff habe es zuvor nicht gegeben. Seit wann die Beamten vor Ort sind, teilte die Polizei nicht mit, ebenso wenig die Zahl der Fahrzeuge. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Maßnahmen auch in der Nacht zu Sonntag bestehen bleiben.

Anfang der Woche hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen angekündigt, dass Deutschland rund 34 Millionen Euro für den Aufbau von Produktionskapazitäten bereitstellt, damit die ukrainische Aufklärungsdrohne BABKA künftig in Deutschland gebaut wird. Laut Wingcopter gründeten Wingcopter Security & Defence und die zum ukrainischen Hersteller TAF Industries gehörende Shadow Flytech dafür ein Gemeinschaftsunternehmen; es soll außerdem die deutsche Aufklärungsdrohne Wingcopter 262 produzieren. Die Fertigung ist an neuen Standorten geplant, deren Lage aus Sicherheitsgründen nicht genannt wird. Ob BABKA in Weiterstadt oder anderswo gefertigt wird, steht laut hessenschau nicht fest. Zunächst sollen die ukrainischen Streitkräfte beliefert werden, später auch Bundeswehr und andere NATO-Staaten. Ein Unternehmenssprecher sagte der hessenschau, man wolle der Ukraine helfen; die Produktionsstätten dort seien russischen Angriffen ausgesetzt, daher sei eine Teilverlagerung ins Ausland sinnvoll.

Den Zusammenhang zwischen Polizeieinsatz und Ukraine-Projekt stellt zuerst BILD her, die sich auf eigene Informationen beruft. Die Polizei hat ihn nicht bestätigt. Die hessenschau schreibt ausdrücklich, ob es um einen möglichen Sabotage- oder Spionageversuch ging, sei Spekulation, ebenso, ob das zeitliche Zusammentreffen Zufall ist. Auch die BILD-Überschrift, die Polizei „muss“ den Hersteller beschützen, und die Formulierung eines Produktionsauftrags gehen über die Mitteilungen hinaus: Nach Wingcopter und Ministerium geht es um Bundesmittel für den Aufbau von Fertigungskapazitäten eines Gemeinschaftsunternehmens, nicht um einen Auftrag an Wingcopter allein. Verdächtige oder Festnahmen gibt es nach den vorliegenden Meldungen nicht; es liegt keine Strafanzeige oder Bedrohungslage vor, die öffentlich bekannt wäre. Wingcopter selbst hat sich zu den Schutzmaßnahmen nach den vorliegenden Berichten bislang nicht geäußert.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wo die Polizei schweigt, ist Vorsicht geboten. Ein Scheinwerfer und ein paar Streifenwagen sind noch kein Beleg für Sabotage oder Spionage, und aus einem zeitlichen Zusammentreffen wird nicht automatisch ein Zusammenhang.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer in Deutschland Rüstungsgüter für ein Land im Krieg baut, muss mit besonderem Schutzbedarf rechnen. Dass die Behörden dann vorsorglich handeln, ist nachvollziehbar, auch wenn die Öffentlichkeit gern mehr erfahren würde.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zwischen Beruhigung und Transparenz liegt ein schmaler Grat. Wer erklärt, niemanden beunruhigen zu wollen, sollte zumindest sagen, ob es eine konkrete Gefährdung gibt. Spekulationen füllen jede Informationslücke.

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Quellen:

hessenschau – Polizei sichert Firmengelände von Drohnenbauer Wingcopter und schweigt (Angaben Polizeipräsidium Südhessen), 28.11.2026: https://www.hessenschau.de/panorama/kurz-nach-ukraine-deal-polizei-grosseinsatz-bei-drohnenbauer-wingcopter-v3,wingcopter-114.html

Wingcopter Security & Defence – Pressemitteilung zum Gemeinschaftsunternehmen mit TAF Industries, 24.11.2026: https://wsd.wingcopter.com/de/taf-industries-wingcopter-jv

BILD – Polizei muss Drohnenhersteller in Hessen beschützen, 28.11.2026: https://www.bild.de/regional/hessen/polizei-muss-drohnenhersteller-in-hessen-beschuetzen-es-geht-um-einen-auftrag-6b0a82b2273e8cf3e54fbad1

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