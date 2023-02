Welche sind die besten Slots von Blueprint Gaming?

Top-Entwickler bringen immer wieder tolle neue Slots auf den Markt. Welche die besten Slots von Blueprint Gaming sind, zeigen wir Ihnen!

Die besten Slots von Blueprint Gaming

Slots gibt es natürlich von sehr vielen Entwicklern, wobei manche das Angebot zu überschatten scheinen. Die meisten Spieler tendieren dazu, sich vorwiegend Slots von den ganz großen Namen auszusuchen. Dazu gehören unter anderem NetEnt, Microgaming sowie Play’n GO. Wenn man sich jedoch nur auf die ganz großen Namen konzentriert, entgehen einem schnell Slots von ebenso guten Entwicklern.

Dazu gehört beispielsweise Blueprint Gaming. Dieser Entwickler kommt direkt aus Deutschland und hat sogar ein paar weitere Standorte in Großbritannien, den Vereinigten Staaten und sogar auf den Philippinen. Jokers Cap ist nur einer seiner besten Slots. Gerne stellen wir Ihnen heute ein paar mehr der besten Slots aus dem Hause Blueprint Gaming vor:

Jokers Cap

Fishin’ Frenzy Even Bigger Catch

Bison Rising Megaways

Jungle Fortune

Rise of Atlantis

Als kleinen Tipp verraten wir Ihnen jedoch bereits jetzt, dass Blueprint Gaming sich vorrangig auf klassische Slots konzentriert. Klassische Slots sind unter den Automatenspielen absolute Evergreens und am aller einfachsten zu spielen

Jokers Cap

RTP: 96,4 %

Gewinnlinien: Variabel

Veröffentlicht: 2014

Jokers Cap mag schon ein wenig älter sein, ist aber nach wie vor ein Heidenspaß für leidenschaftliche Spieler. In diesem Slot mit fünf Walzen und drei Reihen dreht sich alles um den höfischen Narren, der seiner Hoheit und einer Prinzessin einen großen Schatz versucht zu entlocken. Passenderweise sind die Symbole alle auf königliche Märchenelemente ausgelegt, wie eben einen König, eine Prinzessin, ein Einhorn und ein Fasan. Das Wild ist die Narrenkappe selbst und kann alle anderen Symbole ersetzen. Gleichzeitig ist es jedoch auch ein Scatter-Symbol, das für einige Freispiele sorgt. Der absolute Clou an diesem Slot ist, dass man sich die Gewinnlinien selbst einstellen kann. Es sind zwischen 10 und 50 Gewinnlinien möglich.

Fishin’ Frenzy Even Bigger Catch

RTP: 95 %

Gewinnlinien: 10

Veröffentlicht: 2023

Mit Even Bigger Catch führt Blueprint Gaming seine Fishin’-Frenzy-Saga fort und es ist gleichzeitig einer der neuesten Slots. Mit Fishin’ Frenzy steht Blueptint Gaming tatsächlich in Konkurrenz zu Bigger Bass Bonanza von Pragmatic Play. An Even Bigger Catch wurden augenscheinlich im Design im Vergleich zur Erstveröffentlichung von Fishin’ Frenzy keinerlei Änderungen vorgenommen. Die Spielemechaniken sind ebenfalls weitestgehend dieselben, trumpfen aber mit einer ganz bestimmten Funktion auf. Bei den Free Spins kann ein goldener Fischer auftauchen, sodass man sich von ihm einen Multiplikator angeln kann. Dies geschieht, indem man einen von drei Fischen auf dem Bildschirm auswählt. Mit etwas Glück springt dabei ein zehnfacher Multiplikator heraus. Wenn man außerdem vier Fischer-Symbole gesammelt hat, werden Symbole mit niedrigsten Werten um bis zum 50-fachen aufgewertet.

Bison Rising Megaways:

RTP: N/A

Gewinnmöglichkeiten: 117.649

Veröffentlicht: 2022

Megaways Slots sind unter leidenschaftlichen Spielern einer der absoluten Lieblinge. Bison Rising kombiniert mit seinen Symbolen die Wildtiere Nordamerikas, die damals wie heute noch eine wichtige Rolle spielen. Am wichtigsten ist natürlich der Bison selbst, das einst in riesigen Herden durch die Lande zog und genug Nahrung für die Idianer sicherstellte. Natürlich ist somit in diesem Slot d34 Bison das wertvollste Symbol. Über den Hauptwalzen gibt es noch eine zusätzliche Reihe zur Verbesserung der Gewinnchancen. Denen tragen zudem Mystery Symbole, Free Spins mit Multiplikatoren sowie eine Kaskadenfunktion teil. Die Kaskadenfunktion aktiviert sich nach jedem Gewinn und entfernt Gewinnsymbole, um neue Symbole ins Spielfeld fallen zu lassen. Solange nicht neue Gewinnkombinationen bilden, zieht sich diese Funktion fort.

Jungle Fortune

RTP: 96 %

Gewinnlinien: 4.096

Veröffentlicht: 2023

Ebenfalls erst kürzlich veröffentlicht wurde von Blueprint Gaming der Slot Jungle Fortune und schon müssen wir ihn einfach zu den besten zählen. Gleichzeitig ist es wohl einer der volatilsten Slots von diesem Entwickler. Vor dem Hintergrund eines Dschungels spielt ein Gorilla als Symbol die Hauptrolle. Mit Jungle Fortune hat sich Blueprint Gamng zweifelsohne aus seiner eigenen Komfortzone gewagt und mit unterschiedlichen Wilds keinesfalls gespart. Dabei sind Wild Respins, bei denen die Gewinnsymbole für den Respin an ihrem Platz verbleiben, und Wild-Multiplikatoren. Jene bauen sich als Multiplikatoren während der Free Spins auf, um den bereits integrierten Multiplikator beim Auftauchen zu erhöhen. Ein Gewinn von bis zum 10.000-fachen ist tatsächlich möglich.

Rise of Atlantis

RTP: 96 %

Gewinnlinien: Scatter-Prinzip

Veröffentlicht: 2023

Warum wir gleich noch einen Slot von Blueprint Gaming vorstellen, der neu ist und doch schon einer der besten? Nun, das mag daran liegen, dass der Entwickler neuerdings immer weiter über sich hinaus wächst. Bis heute scheint Atlantis verschollen, doch haben Spieler bei diesem Slot die Schätze der lange vergessenen Hochkultur zu erringen. Spannend wird es erst richtig mit der Bildung von Gewinnkombinationen. Sie ergeben sich durch 8 übereinstimmende Symbole auf dem Spielfeld, ganz gleich, wo sie sich genau befinden. Nach einem Gewinn wird zudem eine Kaskadenfunktion aktiviert. Im Spiel kann man per Zufall einen Multiplikator für sein Spielfeld erhalten, der jedes Mal steigt und insgesamt bis zum 600-fachen wert sein kann – sogar bei den Free Spins.