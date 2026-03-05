WELTKRISEN-ALARM! TRUMPS IRAN-KRIEG KÖNNTE AMERIKAS MACHT ZERSTÖREN

Washington/Teheran – Ein Krieg, der nach Ansicht vieler Beobachter bereits verloren sein könnte, bevor er überhaupt richtig begonnen hat! Mit der groß angelegten Luftoffensive gegen den Iran hat US-Präsident Donald Trumpgemeinsam mit Israel einen militärischen Schlag gestartet, der offiziell als notwendiger Angriff auf das iranische Atomprogramm dargestellt wird. Doch hinter den Kulissen wächst die Angst vor einem historischen strategischen Fehler. Kritiker sprechen von einer riskanten Eskalation, die nicht nur den Nahen Osten erschüttern könnte, sondern die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten weltweit ins Wanken bringt. Schon die ersten iranischen Gegenangriffe auf US-Stützpunkte und Radarstellungen im Golf zeigen nach Ansicht von Militäranalysten, dass moderne asymmetrische Kriegsführung die militärische Überlegenheit einer Supermacht aushebeln kann. Für die Golfstaaten entsteht damit ein beunruhigendes Signal: Die Präsenz amerikanischer Truppen schützt sie möglicherweise nicht – sie macht sie vielmehr selbst zu potenziellen Zielscheiben.

Während Raketen über dem Persischen Golf einschlagen und die Spannungen zwischen den regionalen Mächten eskalieren, droht eine zweite Front, die für Washington noch gefährlicher sein könnte: die wirtschaftliche. Teheran setzt zunehmend auf eine Strategie, die nicht nur militärische Ziele trifft, sondern den globalen Energiemarkt erschüttert. Durch Angriffe auf Öl- und Gasinfrastruktur sowie Drohungen gegen die Straße von Hormus gerät eine der wichtigsten Lebensadern der Weltwirtschaft unter Druck. Sollte der Energiefluss ins Stocken geraten, könnten die Ölpreise explodieren und eine weltweite Wirtschaftskrise auslösen. Besonders Europa, aber auch asiatische Industrienationen wären stark betroffen. Experten warnen, dass ein solcher Energieschock die ohnehin fragile globale Wirtschaft in eine tiefe Rezession stürzen könnte. Für die USA entstünde damit ein geopolitisches Dilemma: Ein Weiterführen des Krieges könnte das internationale Finanzsystem destabilisieren, ein Rückzug dagegen als strategische Niederlage interpretiert werden.

Hinzu kommt eine dritte, kaum kalkulierbare Dimension: die politische und gesellschaftliche Explosion innerhalb der betroffenen Regionen. Raketenangriffe in der Nähe von Flughäfen, Hotels und Häfen in Metropolen wie Dubai oder Doha könnten die Illusion absoluter Sicherheit zerstören, die den Golfstaaten über Jahrzehnte wirtschaftlichen Wohlstand gebracht hat. Kapitalflucht, Evakuierungen und politische Unruhen wären mögliche Folgen. Gleichzeitig wächst auch in den Vereinigten Staaten selbst der Druck auf die Regierung. Kritische Stimmen im Kongress warnen bereits vor einem teuren und gefährlichen Abenteuer ohne klaren Ausgang. Militärkosten, Opferzahlen und wirtschaftliche Folgen könnten die innenpolitische Unterstützung für den Krieg rasch bröckeln lassen. Beobachter sehen deshalb zwei mögliche Szenarien – und beide sind für Washington riskant: Selbst ein militärischer Sieg könnte das Vertrauen von Verbündeten zerstören, während ein Überleben des iranischen Regimes den Mythos der unbesiegbaren amerikanischen Militärmacht erschüttern würde. Für viele Analysten steht daher eine unbequeme Frage im Raum: Hat dieser Konflikt gerade erst begonnen – oder markiert er bereits den Beginn einer neuen geopolitischen Weltordnung?

