Forscher der University of Massachusetts – Amherst sprechen bereits über die Einführung der 6G-Funktechnologie, von der uns gesagt wird, dass sie Menschen in Gehstromquellenantennen verwandeln wird.

6G nutzt Visible Light Communication (VLC), die drahtlose Version der Glasfaser, und hat das Potenzial, menschliche Körper in Maschinen für den kommenden Internet der Dinge (IoT) zu verwandeln, in denen der freie Wille zu Ende geht und alles in einem Virtual-Reality-Metaversum existiert.

UMass Amherst-Wissenschaftler sagen, dass sie eine innovative, kostengünstige Möglichkeit entwickelt haben, Abfallenergie aus VLC mit menschlichen Körpern als Antennen zu ernten. Diese Energie kann dann in tragbare Geräte wie Mobiltelefone und Uhren und möglicherweise auch in größere elektronische Geräte geleitet werden.

„VLC ist ziemlich einfach und interessant“, sagte Jie Xiong, Professor für Informations- und Informatik an der Schule. „Anstatt Funksignale zu verwenden, um Informationen drahtlos zu senden, verwendet es das Licht von LEDs, die sich bis zu einer Million Mal pro Sekunde ein- und ausschalten können“.

„Intelligente“ Geräte und Geräte haben bereits die Infrastruktur für eine 6G-Zukunft geschaffen

Zusätzlich zur bestehenden 5G-Infrastruktur muss nur sehr wenig getan werden, um dieses geplante 6G-Konzept Wirklichkeit werden zu lassen. Moderne Technologie, einschließlich sogenannter „intelligenter“ Geräte, d.h. Smartphones, Smart-TVs und Smart Meter, hat bereits den Grundstein für einen schnellen und einfachen 6G-Rollout gelegt, wenn die Zeit reif ist.

Alles „intelligente“ funktioniert bereits als Kanal für die Datenübertragung. Und UMass Amherst-Wissenschaftler sagen, dass Menschen ebenfalls für die Übertragung von Abfallenergie umfunktioniert werden können.

„Alles mit einer Kamera, wie unsere Smartphones, Tablets oder Laptops, könnte der Empfänger sein“, erklärte Xiong.

LED-Straßenlaternen sind ein Beispiel für die Art von VLC-Leckagen, die 6G-Menschenstromquellen-„Antennen“ nutzen könnten, um mehr Energie zu erzeugen. Uns wird gesagt, dass LEDs „Seitenkanal-RF-Signale“ oder Radiowellen aussenden, die menschliche Antennen aufnehmen und übertragen könnten.

Mit einer Antenne aus gewickelten Kupferdrähten sammelte das Team erfolgreich diese durchgesickerten RFs – was bedeutet, dass menschliche Körper mit diesem und anderen Metallen eingebettet werden könnten, um sie in wandelnde Funktürme zu verwandeln.

„Die Ergebnisse zeigen, dass die Menschen tatsächlich das beste Medium sind, um die Fähigkeit der Spule zu verstärken, durchgesickerte HF-Energie zu sammeln“, berichtete Study Finds. „Die Spule an eine Person anzubringen, die bis zu 10-mal mehr Energie gesammelt hat, als nur eine nackte Spule zu verwenden.“

Auf dieser Grundlage entwickelten die Wissenschaftler ein tragbares Gerät namens „Armband+“, das Menschen an ihrem Oberarm oder als Ring, Gürtel, Fußkettchen oder Halskette tragen können, wenn es modifiziert ist – obwohl die Armbandform die besten Power-Harvesting-Ergebnisse erzielte.

„Das Design ist billig – weniger als fünfzig Cent“, schrieben die Wissenschaftler in ihrer Studie. „Aber Bracelet+ kann bis zu Mikrowatt erreichen, genug, um viele Sensoren wie Sensoren wie Sensoren zur Gesundheitsüberwachung am Körper zu unterstützen, die aufgrund ihrer niedrigen Abtastfrequenz und langen Schlafmodusdauer wenig Leistung benötigen.“

„Letztendlich wollen wir in der Lage sein, Abfallenergie aus allen möglichen Quellen zu ernten, um die Zukunftstechnologie voranzutreiben“.

In den Kommentaren wies jemand darauf hin, dass die Nummer sechs die Nummer eines Mannes ist. Und was in dieser Studie beschrieben wird, wird „für das Tiersystem verwendet, um die Massen zu kontrollieren“ – dies bezieht sich auf das kommende Tiersystem, das im Buch der Offenbarung vorhergesagt wird.

„Da 5G in meine Stadt gebracht wurde, klingeln meine Ohren wie die Hölle“, schrieb ein anderer darüber, wie 5G bereits schlimm genug ist, geschweige denn das 6G, das sie als nächstes veröffentlichen wollen. „Ich bekomme nur Erleichterung, wenn ich in unser ländliches Seehaus gehe. All diese Technologie ist Gift“.

