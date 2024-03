Wenn Sie sich die “falschen” Dinge auf YouTube ansehen, könnten die Feds verlangen, dass Google Ihre Identität preisgibt!

Datenschutzexperten schlagen Alarm über zwei kürzliche Gerichtsbeschlüsse, die es der Bundesregierung ermöglichten, Google anzuweisen, private Informationen über Benutzer zu veröffentlichen, die bestimmte nicht genehmigte Videos und Livestreams auf YouTube angesehen haben.

Gemäß den Anordnungen forderte das FBI Informationen über alle Zuschauer ausgewählter YouTube-Videos, von denen Washington sagt, dass sie kriminelle Aktivitäten wie den Verkauf von Bitcoin für Bargeld beinhalten.

Undercover-Agenten sprachen mit einem Konto namens “elonmuskwhm”, von dem sie vermuten, dass es gegen Geldwäschegesetze rund um die nicht lizenzierte Übertragung von Geld verstößt, und senden die Kontolinks zu YouTube-Tutorials für die Kartierung über Drohnen und Augmented-Reality-Software. Danach bat das FBI Google um Informationen über alle, die sich die Videos angesehen haben, die zusammen 30.000 Aufrufe sammelten.

Der Zweck dieses Köders durch das FBI war es, “elonmuskwhm” über die verlinkten Videos zu erlassen, indem Google gezwungen wurde, jeden zu enthüllen, der sich die besagten Videos angesehen hat, so dass die Feds den Pool auf ihr Ziel eingrenzen konnte.

“Die Gerichtsbeschlüsse zeigen, dass die Regierung Google aufgibt, die Namen, Adressen, Telefonnummern und Benutzeraktivitäten für alle Google-Kontobenutzer anzugeben, die zwischen dem 1. Januar und dem 8. Januar 2023 auf die YouTube-Videos zugegriffen haben”, erklären Berichte.

“Die Regierung wollte auch die IP-Adressen von Nicht-Google-Kontoinhabern, die sich die Videos angesehen haben”.

(Verwandte: Erinnern Sie sich an 2022, als YouTube ein neues Zertifizierungsprogramm für Videos mit jeder Art von Gesundheitsinformationen enthüllte – alles auf YouTube muss mit dem Diktat der WHO übereinstimmen, sonst könnte es entfernt werden.)

Beauftachtet dich die Polizei über YouTube?

Das Argument der Strafverfolgungsbehörden des Bundes war, dass sie diese Informationen benötigten, um die Durchführung einer “laufenden strafrechtlichen Untersuchung abzuschließen, einschließlich der Bereitstellung von Identifikationsinformationen über die Täter”. Datenschutzexperten warnen unterdessen, dass diese Hintertür-Bemühungen eine Verletzung der Privatsphäre von verfassungswidrigem Ausmaß sind.

“Niemand sollte Angst vor einem Klopfen an der Tür durch die Polizei haben, nur weil der YouTube-Algorithmus dient”, sagte Albert Fox-Cahn, Geschäftsführer des Surveillance Technology Oversight Project.

Das Gericht erteilte die Anordnung trotzdem, so dass Google es geheim halten konnte, dass das FBI um diese privaten Informationen gebeten hatte. Erst nachdem die Gerichtsakten entsiegelt wurden, erfuhr die Öffentlichkeit, dass die Strafverfolgungsbehörden des Bundes so etwas tun, was jeden in Gefahr bringen könnte, dass seine Privatsphäre verletzt wird.

In einem anderen nicht verwandten Fall untersucht die Polizei einen unbekannten Mann, der angeblich einen Sprengstoff in einen Mülleimer in Portsmouth, N.H., gelegt hat. Die Polizei nutzte einen YouTube-Livestream, um den Mülleimer zu sehen, der anscheinend die ganze Zeit in ganz Amerika passiert.

In Bezug auf ähnliche Bombendrohungen hat die Polizei Berichten zufolge Google gebeten, eine Liste von Konten zur Verfügung zu stellen, die acht YouTube-Livestreams “gesehen und / oder mit ihnen interagiert” haben, sowie alle damit verbundenen identifizierenden Informationen während bestimmter Zeitrahmen der Livestreams.

Ein solcher Livestream heißt Boston and Maine Live, ein YouTube-Kanal mit 130.000 Abonnenten, der von IP Time Lapse betrieben wird. Eigentümer Mike McCormack sagte, er sei sich der polizeilichen Anordnung bewusst und dass sie sich “auf Swatting-Vorfälle bezieht, die sich zu diesem Zeitpunkt auf die Kameraansichten gerichtet sind”.

“Mit allen Anforderungen der Strafverfolgungsbehörden haben wir einen strengen Prozess, der darauf abzielt, die Privatsphäre und die verfassungsmäßigen Rechte unserer Nutzer zu schützen und gleichzeitig die wichtige Arbeit der Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen”, sagte Google-Sprecher Matt Bryant über die Strafverfolgungsbehörden, die sich darum neinn, wer was auf YouTube sieht.

“Wir prüfen jede Forderung nach Rechtsgültigkeit im Einklang mit der Entwicklung der Rechtsprechung, und wir wehren uns routinemäßig gegen zu breite oder anderweitig unangemessene Anforderungen an Benutzerdaten, einschließlich des vollständigen Widerspruchs gegen einige Forderungen.

Datenschutzexperten sagen, dass diese Anträge auf Strafverfolgungsbehörden gegen die 1. und 4. Änderung der USA verstoßen. Verfassung, die die Redefreiheit und die Freiheit von unangemessenen Durchsuchungen abdeckt.

“Es ist verfassungswidrig, es ist erschreckend, und es passiert jeden Tag”, warnte Fox-Cahn. “Ich bin entsetzt, dass die Gerichte dies zulassen”.

