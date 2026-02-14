WESTEN AM SCHEIDEWEG! RUBIO RECHNET AB – UND RUFT EUROPA ZUR ERNEUERUNG

München – Diese Rede hat eingeschlagen wie ein Donnerschlag! Auf der großen Bühne der Sicherheitskonferenz richtet US-Außenminister Marco Rubio eine schonungslose Botschaft an Europa und den gesamten Westen. Es geht um nichts Geringeres als Selbstbehauptung, wirtschaftliche Stärke und kulturelle Identität. Rubio spricht von politischen Irrwegen, von verlorener Entschlossenheit und von Entscheidungen, die den Westen geschwächt hätten. Doch sein Ton ist nicht nur warnend – er ist auch ein Weckruf: Der Westen müsse sich erinnern, wer er ist, und den Mut finden, sich neu aufzustellen.

Besonders scharf kritisiert Rubio die Energie- und Wirtschaftspolitik vergangener Jahre. Während andere Mächte ihre Ressourcen strategisch nutzen, habe sich Europa selbst Fesseln angelegt und damit Wohlstand und industrielle Kraft aufs Spiel gesetzt. Auch bei Migration fordert er eine klare Wende: Kontrolle über die eigenen Grenzen sei kein Zeichen von Abschottung, sondern Ausdruck staatlicher Verantwortung. Für Rubio ist klar: Der Niedergang sei kein Schicksal, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen – und damit auch jederzeit umkehrbar.

Trotz aller Kritik wirbt Rubio eindringlich für Zusammenhalt. Europa und Amerika seien mehr als Partner, sie seien Teil einer gemeinsamen Zivilisation mit gemeinsamen Wurzeln, kulturellen Leistungen und historischen Opfern. Der Westen dürfe sich nicht in Selbstzweifeln verlieren, sondern müsse seine Institutionen reformieren, seine Stärke zurückgewinnen und selbstbewusst auftreten. Am Ende steht im Konferenzsaal langer Applaus – für eine Rede, die als Mahnung begann und als leidenschaftlicher Appell zur gemeinsamen Zukunft endete.

