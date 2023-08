Wettenberg: Katzenbaby ertränkt!

Wettenberg – Wißmar: Katzenbaby ertränkt / Polizei sucht wichtige Zeugen –

Ein Fall von Tierquälerei beschäftigt derzeit die Ermittlungsgruppe der Gießener Polizei. Am Montag (21.08.2023) übergaben Zeugen drei Katzenbabys an das Tierheim des Tierschutzvereins Gießen. Den Schilderungen der Zeugen zufolge, hatten sie einen Mann daran hindern können, die Tierbabys in einer Regentonne zu ertränken. Eine vierte Katze habe dies nicht überlebt, so die Zeugen gegenüber einer Mitarbeiterin des Tierheims. Das Tierheim erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Der Vorfall soll sich am Montag in Wettenberg-Wißmar, in der Nähe der Bahnhofstraße zugetragen haben. Weitere Details zum Tatort, der Tatzeit und dem dringen tatverdächtigen Mann sind der Polizei derzeit nicht bekannt. Ebenso liegen den Ermittlern die Personalien der Zeugen nicht vor. Die Polizei in Gießen ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet die Tatzeugen, die die Katzenbabys am Montag beim Tierheim abgaben, sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 zu melden.