Wetzlar: 42-Jährige Ehefrau versuchte Mann (58) abzuschlachten und zu erwürgen!

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft in Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Wetzlar-Hermannstein: Am Dienstagnachmittag (25.07.2023) entdeckte ein Zeuge am Grillplatz in Hermannstein einen gefesselten und verletzten Mann. Die genauen Umstände der Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Staatsanwaltschaft und Polizei bitten um Mithilfe.

Gegen 16.15 Uhr meldete sich der Zeuge über Notruf bei der Polizei. Hilferufe hatten ihn auf einen gefesselten und verletzten Mann am Grillplatz Hermannstein aufmerksam gemacht. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des Verletzten. Der 58-jährige Aßlarer wies eine Stichwunde am Hals und Strangulationsmale auf. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen stationär in einer Gießener Klinik aufgenommen.

Die Polizei nahm noch am Abend die Ehefrau als dringend Tatverdächtige fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar wurde die 42-Jährige am Mittwochnachmittag einer Haftrichterin am Amtsgericht Wetzlar vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Die 42-Jährige sitzt in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Angaben zu den genauen Tatumständen und den Hintergründen können momentan nicht gemacht werden. Die staatsanwaltschaftlichen und polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Ermittlungsbehörden bitten Zeugen, die am Dienstagnachmittag, zwischen 12.20 Uhr und 16.15 Uhr, im Bereich der Hermannsteiner Grillhütte Personen oder Fahrzeuge beobachteten, sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Kriminalpolizei in Wetzlar zu melden.