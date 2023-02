Wetzlar: Unbekannter Syrer belästigt Jugendliche (16)!

Nach einem Vorfall in der Buslinie 14 ermittelt die Wetzlarer Polizei wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Nachstellung gegen einen bisher unbekannten Täter. Am Montagabend, gegen 18.30 Uhr saß das 16-jährige Opfer gemeinsam mit einer Freundin in dem Bus. Kurz nach der Abfahrt vom ZOB setzte sich der Unbekannte neben die Jugendliche, obwohl er vorher auf einem anderen Platz gesessen hatte. Unaufgefordert zeigte er ihr Bilder von sich und wollte sie in ein Gespräch verwickeln. Die 16-Jährige fühlte sich bedrängt und verließ mit ihrer Freundin den Bus. Der Unbekannte war nach Einschätzung der Jugendlichen syrischer Herkunft, zwischen 20 und 30 Jahre alt und von normaler Statur. Er hatte schwarze kurze Haare und einen Bart. Auffällig waren seine dunklen Warzen unterhalb eines Auges. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall in der Buslinie 14, die vom ZOB startete, gegen 18.30 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Polizeipräsidium Mittelhessen