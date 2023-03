WhatsApp Betrug in Limburg erfolgreich!

Limburg, Mittwoch, 01.03.2023 bis Donnerstag 02.03.2023

(wie) In den letzten Tagen waren Betrüger mit der WhatsApp Masche erfolgreich. Eine Limburgerin wurde im Urlaub über den Nachrichtendienst auf ihrem Mobiltelefon kontaktiert. Ein Unbekannter gaukelte der 68-Jährigen vor, dass es sich beim Versender der Nachrichten um die Tochter handelte, die angeblich eine neue Telefonnummer habe. Am Mittwochabend wurde die Frau dann von der angeblichen Tochter um den Gefallen gebeten, eine Rechnung per Überweisung zu bezahlen. Im guten Glauben der eigenen Tochter zu helfen, überwies die Frau das Geld auf das angegebene Konto. Am Donnerstagmittag kam es dann noch zu einer weiteren Überweisung auf Bitten der angeblichen Tochter. Als der Betrug danach aufflog, war es bereits zu spät und die mehreren Tausend Euro weg. Leider scheinen noch nicht alle Menschen die Maschen der Betrüger zu kennen, daher bittet die Polizei eindringlich: -Gehen Sie niemals auf Geldforderungen am Telefon ein -Besprechen Sie sich immer zuerst mit Verwandten oder Freunden -Verständigen Sie im Zweifel die Polizei -Sprechen Sie mit älteren Menschen über die Betrugsversuche und klären Sie sie auf.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden