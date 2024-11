WHO-Irrsinn: „Impfen gegen Antibiotika-Resistenzen“ Heiko Schöning und Beate Bahner klären auf

Die WHO kündigt seit ca. 2019 die Zunahme von Krankheiten aufgrund angeblicher Antibiotika-Resistenzen an, da Antibiotika gegen Bakterien, die Krankheiten auslösen, immer weniger wirksam seien. So sieht auch der WHO-Pandemievertrag in seinen Entwürfen sogenannte „antimikrobielle Mittel“ und „antimikrobielle Resistenzen“ vor. (Bei antimikrobieller Resistenz wirken Antibiotika nicht mehr.) So hat die WHO 2022 antimikrobielle Resistenzen zu einer der drei größten Gesundheitsgefahren erklärt. Doch welche Ziele werden hier wirklich verfolgt? Soll es zu einer Bakterienpanik kommen? Und was hat es mit den neuartigen nicht-traditionellen Antibiotika auf sich, die in Wahrheit mRNA-Gen-Therapien sind? Sehen Sie dazu nachfolgendes Interview mit dem Arzt Dr. Heiko Schöning und der Rechtsanwältin Beate Bahner. Sendung von Beate Bahner und Heiko Schöning: WHO-Hysterie um „Impfen gegen Antibiotika-Resistenzen“ Quelle: https://t.me/heiko_schoening/1398 oder https://youtu.be/vnB_YCFBkCU

Quelle: www.kla.tv/30921