Widerstand gegen Polizeibeamte bei Suche nach junger Frau!

Erfurt (ots)Am Freitagnachmittag kam es am Erfurter Wiesenhügel zu einem Polizeieinsatz, bei dem nach einer jungen Frau gesucht wurde. Diese befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und hatte ihren Suizid angekündigt. Die Frau konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Sie führte ein Messer bei sich und drohte dieses gegen sich selbst einzusetzen. Sie konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten von ihrem Vorhaben abgehalten werden. Dabei kam es durch die Frau zu erheblichen Widerstandshandlungen gegenüber den Polizeibeamten, wobei keiner der Polizeibeamten verletzt wurde. Die Frau wurde im Anschluss einer zuständigen Fachklinik zugeführt.Hilfe bei Suizidgedanken:Menschen, die unter Suizidgedanken leiden, finden bei der Telefonseelsorge unter der kostenlosen Hotline 0800 – 111 0 111 / 0800 – 111 0 222 und 116 123 anonym und rund um die Uhr Hilfe. Über die Homepage der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de) sind auch E-Mail- und Chatberatungen möglich. Direkte Anlaufstellen sind die sozialpsychiatrischen Kontakt- und Beratungsstellen vor Ort sowie Ärzte und psychiatrische Kliniken. Weitere Informationen und eine Auswahl an Hilfsadressen finden Sie unter www.nest-thueringen.de/hilfsangebote (tts)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt