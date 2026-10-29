„WIE EIN SCHATZ“! RUMÄNISCHER BÜRGERMEISTER SCHWÄRMT VON DEUTSCHEN SOZIALLEISTUNGEN – AUSGABEN IN MAGDEBURG MEHR ALS VERZWANZIGFACHT!

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Magdeburg – Diese Sätze und Zahlen dürften für mächtig Zündstoff sorgen! Ein rumänischer Bürgermeister spricht vor laufender Kamera ganz offen darüber, was deutsche Sozialleistungen für seine Region bedeuten: „Das ist für unser Land und unsere Kinder aus Rumänien wie ein Schatz.“ Gleichzeitig zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit: In Magdeburg sind die Ausgaben für rumänische Staatsbürger von gut 140.000 Euro im Jahr 2013 auf mehr als drei Millionen Euro im Jahr 2025 gestiegen – mehr als verzwanzigfacht!

Die Aussagen stammen aus der MDR-Dokumentation „EU-Armutsmigration: Sozialstaat in der Sackgasse?“ aus dem jungen Reporterformat „exactly“. Gesendet wird sie laut MDR am Mittwoch, 4. November 2026, von 20.15 bis 20.45 Uhr (Wiederholung am 5. November, 01.10 Uhr), laut WELT ist sie bereits in der ARD-Mediathek abrufbar. Knapp 30 Minuten lang zeigt Reporterin Jana Gareis (laut BILD 38), welche Folgen die EU-Freizügigkeit für Kommunen, Anwohner und Zugewanderte hat. Darüber berichteten BILD (29.10.2026) und WELT (28.10.2026).

Worum geht es? Die sogenannte Arbeitnehmerfreizügigkeit der EU bedeutet, dass rumänische und bulgarische Staatsbürger das Recht haben, ohne Arbeitserlaubnis oder Visum in Deutschland zu leben und jede Arbeit anzunehmen. Wer eine geringfügige Beschäftigung nachweist – etwa einen Minijob oder womöglich eine Scheinselbstständigkeit –, erlangt den EU-Arbeitnehmerstatus und damit Anspruch auf aufstockende Grundsicherung sowie Kindergeld. Laut MDR stehen einige deutsche Städte seit 2014 vor gesellschaftlichen und finanziellen Herausforderungen durch Zuwanderung aus Armutsregionen innerhalb der EU.

Gareis hat vor acht Jahren schon einmal zu dem Thema gedreht und kehrt nun an die Schauplätze zurück: nach Magdeburg, Halle und Hagen – und in die rumänischen Herkunftsorte. In Magdeburgs Viertel Neue Neustadt zeigen ihr langjährige Anwohner Handyvideos von Müll, Lärm und sogar Gewaltszenen: Böller fliegen, laut WELT wird sogar geschossen. Ein Dialog scheitere vor allem an der Sprachbarriere. Die Reporterin kommentiert: „Kein fließendes Deutsch, und das, obwohl viele Zugezogene laut der Stadt schon seit 2016 hier wohnen.“ Ein Anwohner sagt: „Ich fühle mich fremd.“ Gareis, die drei Jahre als Studentin in Magdeburg lebte, erkenne die Stadt „nicht mehr wieder“.

Dann der Trip nach Rumänien! Zusammen mit dem Investigativjournalisten Ovidio Vanghele besucht Gareis laut WELT drei Orte, jeweils eine Fahrtstunde von Bukarest entfernt. Waren sie 2018 noch ärmlich und verlassen, bietet sich nun ein anderes Bild: „Die Straßenzüge der Roma-Viertel sind voller Menschen mit zum Teil luxuriösen Autos. Viele Autokennzeichen sind deutsch. Magdeburg, Halle und Hagen in Nordrhein-Westfalen. Die Häuser sind moderner und deutlich größer geworden“, heißt es in dem Beitrag. Die Reporterin hört Sätze wie: „Das Auto gehört meinen Kindern. Sie arbeiten in Deutschland schwarz auf der Baustelle.“ Ein anderer gibt Halle an der Saale als Wohnort an – seine Familie lebe dort vom Schrottsammeln.

Und dann spricht der Bürgermeister! Zobar-Marian Cutitaru, Bürgermeister von Barbulesti, wird laut WELT so zitiert: „In unserer Gemeinde haben wir kinderreiche Familien, manche haben 10 oder 15 Kinder. Sie bekommen in Deutschland Kindergeld. Wir stellen etwa 20 bis 30 Bescheinigungen pro Monat aus (…). Sie bekommen in Deutschland Sozialhilfe und Wohngeld (…). Das sammelt sich schnell an. Das ist für unser Land und unsere Kinder aus Rumänien wie ein Schatz.“ Nach seinen Worten würden insbesondere Roma-Familien deshalb seit Jahren nach Deutschland gehen. In seiner Stadt habe sich die Zahl der Sozialleistungsbezieher deutlich reduziert.

Ein sechsfacher Vater erzählt laut WELT, er lebe mit seiner Familie in Hagen (für 600 Euro Miete) und arbeite für einen Paketdienst; gerade habe er sechs Wochen Urlaub. In Rumänien zu arbeiten, lohne sich nicht: „Ich arbeite für 300 Euro, ist gar nichts.“ Bauarbeiter Fernando Steuker, Vater von sieben Kindern, macht klar, was ihn lockt: „In Rumänien ist Kindergeld 50 Euro, in Deutschland ist es 255 Euro.“ Tatsächlich liegt das deutsche Kindergeld laut WELT sogar bei 259 Euro pro Kind.

Die Rechnung, die sprachlos macht: Die Doku rechnet an einer Beispielfamilie mit sieben Kindern vor – bestätigt laut WELT vom Städte- und Gemeindebund, nachdem mehrere Jobcenter in Sachsen-Anhalt die Anfrage nicht beantwortet und sogar von einer Veröffentlichung abgeraten hätten. Die Eltern verdienen in geringfügigen Jobs knapp 700 Euro. „Mit sieben Kindern betragen die staatlichen Leistungen wie Kindergeld, Grundsicherung, Bildungs- und sonstige Leistungen bis zu 3800 Euro. Hinzu kommt angemessener Wohnraum. Der Familie stehen ca. 4500 Euro netto im Monat zur Verfügung.“ Zum Vergleich: In Rumänien verdiene ein Familienoberhaupt knapp 260 Euro netto, alle Leistungen für sieben Kinder betragen zusammen ca. 1200 Euro – macht rund 1500 Euro netto.

Hagen: 70 Prozent beziehen Grundsicherung! Die Stadt in NRW hat laut WELT rund 190.000 Einwohner, darunter 4500 mit rumänischem Pass. Davon beziehen fast 3100 Grundsicherung – also rund 70 Prozent. Im Jahr 2013 waren es gerade einmal 52 Leistungsbezieher. Hagen geht inzwischen mit einer Taskforce aus Polizei, Ordnungsamt, Jobcenter und weiteren Behörden gegen Missstände vor: Wohnungsbegehungen sollen verschimmelten Wohnraum, Überbelegung und Leistungsmissbrauch aufdecken, sogenannte „Schrottimmobilien“ werden geräumt und saniert. Laut MDR erzielen Eigentümer solcher Immobilien mit überbelegten Häusern hohe Gewinne.

Das Problem liegt im System, sagt Marc Elxnat (laut BILD 40) vom Deutschen Städte- und Gemeindebund: „Das grundlegende Problem ist im Kern der Arbeitnehmerbegriff auf der EU-Ebene, der schon davon ausgeht, dass jemand Arbeitnehmer ist, wenn er wenige Stunden, also beispielsweise auf Minijob-Basis, arbeitet.“ Magdeburgs parteilose Oberbürgermeisterin Simone Borris (laut BILD 63) klingt ernüchtert: „Wir können bloß die Symptome bekämpfen. Weil ja die gesetzlichen Grundlagen nicht von uns gemacht werden. Wir haben Gesetze umzusetzen und wenn die Gesetze so sind, dann haben wir das zu tun.“

Und Brüssel? Und Berlin? Eine Anfrage bei der EU-Kommission blieb laut WELT ohne „konkrete Antwort“; die Freizügigkeit solle das Sozialsystem des Aufnahmestaates natürlich nicht belasten, hieß es. Gareis‘ Fazit vor der Kamera: „Die EU kennt das Problem. Sie sieht es als ein rein deutsches Problem und hat absolut nicht vor, irgendwas an der EU-Freizügigkeitsrichtlinie zu verändern.“ Die Bundesregierung legte nach Ende der Dreharbeiten zwar einen 10-Punkte-Plan gegen Sozialleistungsmissbrauch vor – das Ausnutzen der Freizügigkeitsregel nehme dieser laut Doku aber nicht in den Blick: „So weisen sich EU und Bund bei diesem Problem weiter gegenseitig die Verantwortung zu.“

MEINUNG: Niemandem ist vorzuwerfen, dass er für seine Familie ein besseres Leben sucht. Wer legal nach Deutschland kommt und hier ehrlich arbeitet, verdient Respekt – egal woher er stammt. Das Problem sind nicht die Menschen, sondern ein Regelwerk, das falsche Anreize setzt und Missbrauch geradezu einlädt, während Schwarzarbeit, Scheinbeschäftigung und skrupellose Vermieter von Schrotthäusern viel zu oft ungestraft bleiben.

MEINUNG: Wenn ein ausländischer Bürgermeister deutsche Sozialleistungen offen als „Schatz“ bezeichnet, sollte das in Berlin und Brüssel sämtliche Alarmglocken schrillen lassen. Unser Sozialstaat ist ein Sicherheitsnetz für Menschen in Not, kein Geldautomat für ganze Regionen. Wer ihn finanziert, die arbeitende Bevölkerung, hat ein Recht darauf, dass dieses Netz nicht systematisch überdehnt wird.

MEINUNG: Dass Kommunen nur Symptome bekämpfen können, während EU und Bund sich gegenseitig die Verantwortung zuschieben, ist ein politisches Armutszeugnis. Es braucht endlich eine ehrliche Reform des europäischen Arbeitnehmerbegriffs, konsequente Kontrollen gegen Leistungsmissbrauch und harte Strafen für Ausbeuter. Wegschauen kostet am Ende alle – die Steuerzahler, die Nachbarschaften und auch die Zugewanderten, die tatsächlich ehrlich arbeiten.

Jetzt sind Bundesregierung und EU-Kommission am Zug – allein in Magdeburg lagen die Ausgaben 2025 schon bei mehr als 3 Millionen Euro!

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24

Quellen:

https://www.bild.de/politik/inland/rumaenien-buergermeister-nennt-deutsche-sozialleistungen-einen-schatz-6ae31177063ab7e38a99fb7b

https://www.welt.de/vermischtes/article6ae1a5435216cc648358b376/kindergeld-und-grundsicherung-das-ist-fuer-unser-land-und-unsere-kinder-aus-rumaenien-wie-ein-schatz.html

https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-5131830.html