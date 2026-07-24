Ein gewaltiger Donnerhall erschüttert die Mainzer Sendezentrale und lässt das gebührenverwöhnte TV-Publikum völlig fassungslos zurück! Ausgerechnet die sonst so verwöhnte Star-Moderatorin Dunja Hayali sieht sich nach der Ausstrahlung ihrer prominent platzierten Abend-Dokumentation über die Zustände bei der Deutschen Bahn einem beispiellosen Trümmerfeld aus vernichtenden Vorwürfen gegenüber. Der Staatskonzern holte ohne jede Hemmung zum Frontalangriff aus und watschte die bekannte Fernsehjournalistin in aller Öffentlichkeit rigoros ab. In einer extrem deutlichen Stellungnahme wirft die Führung der Schiene den Fernsehmachern eklatante handwerkliche Schnitzer, bewusste Verdrehungen der Realität sowie ein erschütterndes Fehlen jeglicher fachlicher Kompetenz vor. Was als große Enthüllung zur besten Sendezeit gedacht war, entpuppt sich als verheerendes Zerrbild, das wesentliche Entwicklungen verschweigt und stattdessen mit reichlich Dramatik ein rein negatives Stimmungsbild erzeugt. Die Wut über diese Art der Gebühren-Unterhaltung kocht gewaltig hoch, während Kritiker bereits lautstark fragen, wie lange ein Sender solch verzerrende Berichterstattung noch ohne persönliche Konsequenzen dulden kann.

Die Liste der handwerklichen Fehler liest sich wie ein historisches Offenbarungseid für den öffentlich-rechtlichen Journalismus und offenbart erschreckende Lücken in der zeitnahen Recherche! Ganz besonders heftig geriet der Versuch der TV-Macher ins Visier, die Pünktlichkeit der Züge im Heimatland mit den Zuständen in kleinen Nachbarstaaten wie Belgien gleichzusetzen. Die Verantwortlichen der Schiene sprachen verärgert von einem völlig unseriösen Vergleich zwischen ungleichen Größen und machten klar, dass hier die Verhältnisse auf unzulässige Weise verdreht wurden, um die heimische Lage künstlich schlechter darzustellen. Doch damit nicht genug der peinlichen Blamage: Selbst bei der elementaren Frage der Technik griff die Moderatorin völlig ins Leere und behauptete fälschlicherweise das komplette Fehlen digitaler Steuerungseinheiten. Der Konzern stellte diese Falschdarstellung umgehend und unmissverständlich richtig, denn in Wahrheit läuft der Ausbau moderner Steuerungssysteme sowie die Modernisierung der Infrastruktur auf vollen Touren. Dass ausgerechnet eine millionenschwer finanzierte Dokumentation solche grundlegenden Fakten verschweigt, hinterlässt einen verheerenden Eindruck und lässt beim Publikum massive Zweifel an der journalistischen Sorgfalt zurück.

Anstatt Reue zu zeigen oder echte Verantwortung für das entstandene Chaos zu übernehmen, flüchtet sich die zuständige Sendeanstalt in billige Ausreden und versucht krampfhaft, das eigene Gesicht zu wahren! Erst nach massiver öffentlicher Kritik sah man sich gezwungen, das gedrehte Material heimlich und leise im Internet nachzubessern und peinliche Fehler nachträglich auszubessern. Grafiküberschriften mussten im Nachhinein korrigiert und völlig falsche Angaben zur Stellwerkstechnik stumm abgeändert werden, während die Sendersprecherin dreist behauptete, die Informationen seien schlicht zu spät geliefert worden. Diese Ausrede wirkt gelinde gesagt lächerlich und zeigt das ganze Ausmaß einer verfehlten Korrekturkultur, die lieber der Gegenseite die Schuld gibt, als eigene handwerkliche Schludereien einzugestehen. Statt echter Einsicht präsentiert der Sender ein trauriges Versteckspiel hinter nebulösen Phrasen, was den Frust der gebührenzahlenden Zuschauer nur noch weiter anheizt. Wenn prominente TV-Gesichter ohne Konsequenzen fehlerhafte Berichte senden dürfen und Patzer nur stumm korrigiert werden, verliert der Sender auch noch den letzten Rest seiner Glaubwürdigkeit.

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