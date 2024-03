Wien: 12-jähriges Mädchen von 17 Jugendlichen mehrfach vergewaltigt!

Im Oktober des vergangenen Jahres soll die Mutter einer Unmündigen Anzeige bei der Polizei erstattet haben, da es zwischen ihrer Tochter und mehreren Jugendlichen zu sexuellen Handlungen gekommen sein soll.

Das Landeskriminalamt Wien Außenstelle Süd hat die Ermittlungen übernommen.

Demnach kam es heute in den Morgenstunden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien zu Vorführungen zur sofortigen Vernehmung von mehreren Tatverdächtigen. Diese sind zwischen 13 und 18 Jahre alt.

Im Zuge einer dieser Vorführungen setzte ein 16-Jähriger einen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen. Nach den durchgeführten Vernehmungen der anderen Tatverdächtigen wurden diese auf freiem Fuß angezeigt.

Die Ermittlungen sind im Gange.

Nähere Informationen werden am 01.03.2024 bei einem Pressegespräch um 13 Uhr bekannt gegeben. Eine Einladung ergeht morgen an alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter.

Presseaussendung

vom 29.02.2024, 21:11 Uhr Reaktionen bitte an die LPD Wien