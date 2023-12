Wien: Syrer schießt Nachts ins Schlafzimmer der Nachbarn!

Vorfallsort: Wien-Landstraße

Sachverhalt: In der Nacht wachte ein Ehepaar in seiner Wohnung durch einen lauten Knall auf. Ein Ursprung konnte anfänglich nicht eruiert werden, es sollen lediglich Schritte in der Nachbarswohnung wahrgenommen worden sein. Am darauffolgenden Morgen bemerkte der Mann neben seinem Bett losgelöstes Material seiner Wohnungswand auf dem Boden. Er nahm ein über dem Kopfteil des Bettes befindliches Bild ab und konnte ein Loch in der Wand feststellen, in dem sich ein Projektil befand. Im Zuge einer anschließenden Öffnung der Nachbarswohnung durch die WEGA konnte keine Person in der Wohnung angetroffen werden. Allerdings wurden Suchtgift sowie eine Patrone vorgefunden und sichergestellt.

In den frühen Abendstunden des gestrigen Tages wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Landstraße alarmiert, da ein Mann an selbiger Örtlichkeit versuche über mehrere Balkone zu klettern. Nach Eintreffen der Beamten konnte eruiert werden, dass es sich bei dem 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen um den Tatverdächtigen handelt und dieser nicht mehr aus eigenem den Balkon verlassen konnte. Durch eine Wohnungsöffnung einer nicht bewohnten Wohnung konnte der Tatverdächtige vom Balkon verbracht werden. Er gab an, bei seiner zuvor getätigten Flucht aus der Wohnung einen Rucksack von seinem Balkon geworfen zu haben. Dieser konnte auf einem niedriger gelegenen Balkon samt einem niedrigen fünfstelligen Geldbetrag und der gegenständlichen Schusswaffe vorgefunden werden. Er befindet sich derzeit in polizeilicher Gewahrsame.