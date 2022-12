Wiesbaden: 14-Jähriger nach Raub in Untersuchungshaft!

Wiesbaden, 16.12.2022

(he)Am vergangenen Wochenende konnte das Wiesbadener Haus des Jugendrechts einen Jugendlichen festnehmen, welcher in der Vergangenheit schon mehrfach durch straffälliges Verhalten aufgefallen war. Da im Zusammenhang mit der Festnahme Raubgut aufgefunden werden konnte, welches wenige Tage zuvor bei einem Raub mit Messer entwendet worden war, ordnete nun eine Ermittlungsrichterin Untersuchungshaft an. Der 14-Jährige Wiesbadener befindet sich schon längere Zeit im besonderen Blickpunkt des Hauses des Jugendrechts, kam jedoch immer wieder, unter anderem wegen der fortlaufenden Begehung von Eigentums- und Gewaltdelikten, mit dem Gesetz in Konflikt. Nachdem er nun durch das aufgefundene Raubgut und entsprechende Zeugenaussagen als dringend tatverdächtig für den am 07.12.2022 begangenen Raub an zwei 10- und 11-Jährigen galt, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ aufgrund der gesammelten Erkenntnisse einen Haftbefehl, welcher unmittelbar vollstreckt wurde.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden