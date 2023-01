Wiesbaden: 34-Jährige Frau bedrängt und mit Messer bedroht!

1. 34-Jährige bedrängt und mit Messer bedroht, Wiesbaden, Neugasse, 29.01.2023, 22.20 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurde eine 34-jährige Frau in der Wiesbadener Fußgängerzone von einem unbekannten Täter bedrängt und mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der 34-Jährigen sei sie gegen 22.20 Uhr in der Neugasse von dem Unbekannten angesprochen und im weiteren Verlauf festgehalten und mit einem Messer bedroht worden. Hiergegen habe sich die Geschädigte mit Schlägen und Tritten zur Wehr gesetzt und sei dann davongerannt. Die Frau blieb unverletzt, ihr Oberteil wurde jedoch durch das Messer beschädigt. Der Täter soll etwa 30-40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß sowie schlank gewesen sein und schwarze Haare gehabt haben. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.