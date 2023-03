Wiesbaden: 53-Jähriger wird getötet in Wohnung aufgefunden!

Toter Mann in Wohnung aufgefunden,

Wiesbaden, Eschbornstraße 29.03.2023, gegen 12:30 Uhr

(mk) Heute Mittag ist in einer Wiesbadener Wohnung ein 53-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und geht derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Gegen 12:30 Uhr wurde der Polizei eine leblose Person in einer Wohnung in der Eschbornstraße gemeldet. In der Folge wurde durch einen Arzt der Tod festgestellt. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 53-Jährigen aus Wiesbaden. Aktuell führt die Kriminalpolizei eine Spurensuche und -sicherung in der Wohnung sowie eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Verstorbenen durch. Nach Sachvortrag stuft die Wiesbadener Staatsanwaltschaft die Tat als Tötungsdelikt ein. Zum aktuellen Zeitpunkt kann zu Hintergründen der Tat keine weitere Auskunft gegeben werden. Die Ermittlungen dauern an.