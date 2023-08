Wiesbaden: Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft!

Wiesbaden, Max-Planck-Ring, 26.08.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Am Samstagmittag kam es in einer Asylbewerberunterkunft im Max-Planck-Ring zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei dort wohnenden Männern. Die beiden 23 und 37 Jahre alten Männer waren gegen 12.00 Uhr in dem gemeinschaftlichen Zimmer in einen Streit geraten, der schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Im Rahmen der Auseinandersetzung sollen unter anderem ein Trinkglas, eine Hantel sowie ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Die beiden Kontrahenten wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo der 37-Jährige dann stationär aufgenommen wurde. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden