Wiesbaden: Hochwertige Armbanduhr geraubt!

Wolfram-von-Eschenbach-Straße, 28.06.2023, 13.25 Uhr,

(pl)Zwei unbekannte Täter haben am frühen Mittwochnachmittag in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße einem Senior dessen hochwertige Armbanduhr geraubt. Den Angaben des Geschädigten zufolge habe er gegen 13.25 Uhr gerade seinen Pkw am Fahrbahnrand geparkt, als zwei junge Männer gegen das Autofenster klopften. Nachdem der Senior daraufhin die Tür öffnete, soll das Duo ihm seine Armbanduhr vom Handgelenk gerissen haben und anschließend mit der Beute davongerannt sein. Der Geschädigte beschrieb einen der Räuber als etwa 16 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß mit dunklen Haaren, einer schmalen Statur und dunkler Kleidung. Sein Komplize soll etwa 20 Jahre alt sowie ca. 1,90 Meter groß gewesen sein und eine kräftige/sportliche Statur sowie dunkle Haare gehabt haben. Auch er sei dunkel gekleidet gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, denen das räuberische Duo aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 melden.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden