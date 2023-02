Wiesbaden: Männliche Person mit Teppichmesser schwer

1. Person mit Teppichmesser schwer verletzt, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Freitag, 03.02.2023, 19:20 Uhr,

(mw) Am Freitagabend kam es zu einem Streit zwischen zwei Personen, bei der ein Mann potentiell lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. In der Schiersteiner Straße gerieten am Freitagabend zwei Bewohner eines Hauses in einen Streit, bei dem ein 52-Jähriger schwere Schnittverletzungen im Hals-, Oberkörper- und Kopfbereich davontrug. Er befindet sich außer Lebensgefahr. Die Tatwaffe, ein Teppichmesser konnte noch im unmittelbaren Umfeld der Tat aufgefunden werden. Der 58-jährige Tatverdächtige konnte durch die Polizei vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Dieser wurde am Folgetag der Haftrichterin vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.