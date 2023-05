Wiesbaden: Mann tot aufgefunden!

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, 04.05.2023, 00.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag ist in der Hans-Böckler-Straße ein Mann tot aufgefunden worden. Gegen 00.15 Uhr war der leblose Mann von einem Fußgänger auf dem Grünstreifen in Höhe der Hausnummer 56 entdeckt worden, woraufhin dieser die Rettungsleitstelle verständigte. Die Rettungskräfte stellten den Tod des Mannes fest und alarmierten die Polizei. In der Folge nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen am Fundort auf. Zudem kamen Spezialisten der Spurensicherung des Polizeipräsidiums Westhessen zum Einsatz. Bei dem Toten handelt es sich um einen 49 Jahre alten Mann. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen kann ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden.

Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Weitere Informationen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Personen, die im Bereich der Hans-Böckler-Straße in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.