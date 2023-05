Wiesbaden: Raub auf Wettbüro!

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Freitag, 28.04.2023, 23:05 Uhr

(am) Am späten Freitagabend wurde bei einem Überfall auf ein Wettbüro ein Angestellter leicht verletzt. Der Täter konnte mit der Beute flüchten. Gegen 23:05 Uhr war der 34-jährige Angestellte des Wettbüros gerade dabei das Geschäft zu schließen, als sich ein maskierter Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffte. Dort bedrohte er den Geschädigten und sprühte ihm mit einem Pfefferspray in das Gesicht. Anschließend nahm der Täter die Tageseinnahmen aus der Kasse und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 30 Jahre alten und ca. 183 cm großen Mann handeln. Dieser trug eine schwarze OP-Maske vor dem Gesicht und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke sowie einer schwarzen Arbeitshose, die weiße Elemente an der Seite hatte, bekleidet. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizeikräfte nach dem Täter verliefen bisher ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Polizeipräsidium Westhessen