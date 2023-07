Wiesbaden: Zwei Männer von Gruppe junger Männer zusammengeschlagen!

(cp)Auf dem Kochbrunnenplatz wurden Samstagnacht zwei 46 und 47 Jahre alte Herren von einer Gruppe junger Männer zusammengeschlagen. Einer der beiden wurde zudem noch mit Pfefferspray besprüht.

Die beiden Herren, ein 47 Jahre alter Wiesbadener und sein 46 Jahre alter Bekannter aus Koblenz waren am Abend in Begleitung einer ebenfalls aus Wiesbaden stammenden 41-Jährigen und deren beiden Töchter in der Innenstadt unterwegs. Gegen 22:30 Uhr befanden sie sich auf dem Kochbrunnenplatz, als die Frau mit einem 41 Jahre alten Mann aus Wiesbaden in Streit geriet. Dieser soll sich zuvor gegenüber ihren 15 und 16 Jahre alten Töchtern ungebührlich verhalten haben. Als die beiden Männer den Streit bemerkten, griffen sie ein. Plötzlich sollen sie dann von einer etwa zehnköpfigen Gruppe junger Männer umringt worden sein. Fünf Personen aus dieser Gruppe schlugen und traten dann gemeinsam auf die beiden Opfer ein. Während der 47-Jährige bereits am Boden liegend mehrfach getreten wurde, wurde der Koblenzer noch mit Pfefferspray besprüht, bevor die Täter schließlich flüchteten. Der 41-Jährige, der die Auseinandersetzung verursacht haben soll wurde zwar später festgenommen, machte jedoch keine Angaben zu den flüchtigen Tätern. Diese konnten im Rahmen der Fahndung auch nicht mehr angetroffen werden. Einer der Täter sei circa 25 Jahre alt, habe schulterlange Rastalocken und dunkle Haut. Er trug ein helles Langarmoberteil, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Der zweite soll zwischen 18 und 25 Jahre alt sein und war mit einem beigen Basecap, einem schwarzen Shirt sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Der dritte Täter habe schwarze Haare, ein weißes Shirt und Jeans getragen. Eine weiterer soll mit einem schwarz-beigen Basecap, einem schwarzen Shirt sowie einer schwarzen Hose, ein anderer komplett in schwarz und mit einem Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Zu den übrigen Personen ist nichts weiter bekannt. Die beiden Geschädigten konnten nach Erstversorgung leicht verletzt den Heimweg antreten. Hinweise zu den Tätern nimmt da 1. Polizeirevier unter 0611 345-2140 entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden