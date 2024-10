Wiesnbericht vom 29.09.2024

Wiesnbericht

1541. Gefährliche Körperverletzung durch Maßkrugschlag

Am Sonntag, 29.09.2024, gegen 14:55 Uhr, gerieten in einem Festzelt zwei Gruppen aneinander. Ordner gingen dazwischen und verwiesen eine Gruppe aus dem Festzelt.

Im weiteren Verlauf schlug eine Person aus dieser Gruppe, ein 32-jähriger Niederländer, mit einem Maßkrug gegen den Kopf eines 23-jährigen Ordners.

Der Ordner erlitt dadurch eine Kopfverletzung und musste anschließend zur ärztlichen Behandlung verbracht werden.

Die von einem weiteren Ordner verständigten Polizeibeamten konnten den 32-jährigen Niederländer noch vor Ort festnehmen und zur Wiesnwache verbringen. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Dort wird der Ermittlungsrichter in Laufe des heutigen Tages über die Haftfrage entscheiden.

Während der Auseinandersetzung mischte sich ein 46-jähriger Italiener ein und schlug dabei einem Ordner mit der Faust in den Bauch.

Der 24-jährige Ordner wurde verletzt und musste vom Sanitätsdienst behandelt werden.

Der 46-Jährige konnte festgenommen werden und wurde auf die Wiesenwache verbracht. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung und Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

1542. Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Sonntag, 29.09.2024, gegen 21:45 Uhr, wurden Polizeibeamte, welche sich am Haupteingang des Oktoberfests befanden, von einem 45-jährigen Italiener angesprochen.

Der 45-Jährige konnte jedoch sein Anliegen nicht eindeutig artikulieren und wurde zunehmend aggressiver. Bei der Identitätsfeststellung schlug er mit einer Tasche in Richtung der Polizeibeamten. Er traf dabei einen der Polizeibeamten mit der Faust im Bereich des Gesichtes, wodurch der Polizeibeamte verletzt wurde und im weiteren Verlauf medizinisch versorgt werden musste.

Der 45-Jährige wurde festgenommen und zur Wiesnwache verbracht. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wird er im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher über die weitere Haftfrage entscheiden wird. Der 45-Jährige wurde unter anderem wegen des tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Polizeibeamte angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) geführt.

1543. Sturzgeschehen

Am Sonntag, 29.09.2024, gegen 20:00 Uhr, befand sich ein 44-jähriger schwedischer Tourist auf dem Oktoberfest.

In der Nähe eines Eingangs eines Festzeltes stürzte der 44-Jährige alleinbeteiligt und schlug dabei mit dem Kopf auf dem Boden auf. Hierbei verletzte er sich schwer. Der 44-Jährige wurde durch eingesetzte Polizeibeamte aufgefunden und unter notärztlicher Begleitung von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Aufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei, welche auch die weiteren Ermittlungen übernimmt.

1544. Körperverletzungsdelikt

Am Freitag, 27.09.2024, gegen 17:30 Uhr, wurde eine männliche Person vom Sicherheitsdienst aus dem Biergarten auf dem Oktoberfest verwiesen.

Ein 24-jähriger Ire mischte sich als Unbeteiligter in die Maßnahme ein. Im Zuge dessen schlug der 24-Jährige mit einem Weißbierglas mehrmals auf den Kopf eines 35-Jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiters ein.

Der Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde verletzt und musste zum Sanitätsdienst auf dem Oktoberfest verbracht werden.

Der 24-jährige Ire konnte durch die hinzugerufenen Polizeibeamten festgenommen werden. Durch die Schläge zerbrach das Weißbierglas, wodurch er sich Verletzungen an der Hand zuzog. Der 24-Jährige wurde zunächst vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Nach erfolgter medizinischer Behandlung wurde er in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Der 24-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und im weiteren Verlauf dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, welcher gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte).

1545. Diebstahl aus Festzelt

Am Sonntag 29.09.2024, gegen 22:35 Uhr, konnten Taschendiebfahnder in einem Festzelt eine 55-Jährige mit ungarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz beobachten, wie sie durch das Festzelt ging und nach potenziellen Stehlgut Ausschau hielt.

Die Frau tastete zunächst eine Jacke ab. Im weiteren Verlauf nahm sie eine Herrenjacke an sich und verließ das Festzelt. Hierbei wurde sie festgenommen und zur Wiesnwache verbracht.

Nach Anzeigenerstattung und den weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde sie der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wird sie im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 55 (Diebstahlsdelikte) geführt.