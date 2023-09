Wildeshausen: Tätlicher Angriff zum Nachteil eines Kindes

Am Freitag, dem 01.09.2023, kam es im Bereich der Hunte-Überführung “Melkerbrücke” in Wildeshausen gegen 17:30 Uhr zu einem tätlichen Angriff zum Nachteil eines Kindes. Die 12-Jährige aus Wildeshausen befuhr mit ihrem Fahrrad den an der Hunte verlaufenden Radweg “Landskrone” in Richtung “Wildeshauser Bootshaus”. Hierbei wurde sie von zwei Jugendlichen verfolgt, die sich zu zweit auf einem E-Scooter befanden. Als sich die Jugendlichen im Bereich der “Melkerbrücke” in gleicher Höhe mit der 12-jährigen Fahrradfahrerin befanden, traten sie das Mädchen von ihrem Fahrrad herunter. Nachdem sie daraufhin auf den Boden stürzte, bewarfen die Jugendlichen das Kind zunächst mit Erdreich und schütteten anschließend ein Getränk über sie aus. Im Anschluss entnahm ein Jugendlicher aus dem mitgeführten Rucksack des Mädchens eine Trinkflasche und goss den Inhalt ebenfalls über sie aus. Nachdem die beiden Jugendlichen mit ihrem E-Scooter in Richtung “Burg-Park” flüchteten, fuhr das leicht verletzte Mädchen mit ihrem Fahrrad nach Hause und berichtete ihren Eltern von diesem Übergriff.

Die männlichen Jugendlichen konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person: ca. 16 Jahre alt, lockige schwarze Haare, leichter Schnauzer sowie ein Kinnbart

2. Person: ca. 16 Jahre alt, schwarze zur Seite gekämmte Haare

Beide Personen waren zudem dunkel bekleidet und trugen fingerlose Handschuhe mit Klettverschluss.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen (04431-941-115) entgegen.