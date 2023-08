Willingmann bekräftigt Pläne für Windkraft in Wäldern!

Halle – Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) hat seine Pläne bekräftigt, den Windanlagen-Bau auch auf Waldflächen zu erlauben. “Ein pauschales Verbot von Windkraftanlagen ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen Jahr nicht mehr haltbar”, sagte er der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe). “Ich werbe weiterhin dafür, Windkraft im Wald unter bestimmten Bedingungen auch in Sachsen-Anhalt zu ermöglichen.” Es gehe hauptsächlich um solche Flächen, auf denen in nächster Zeit ohnehin ein Waldumbau nötig sei. Windräder im Wirtschaftswald könnten ein Baustein im Ausbau erneuerbarer Energien sein, so Willingmann. “Dies sollte ebenso pragmatisch gesehen werden wie beispielsweise Photovoltaik auf Denkmälern.”

Zuvor hatte Sachsen-Anhalts CDU-Landtagsfraktion einen Beschluss zu Windkraft in Wäldern vertagt. “Ohne die breite Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger verfehlt Politik ihren Zweck”, hatte Fraktionschef Guido Heuer dazu am Mittwoch betont. “Pauschalisierung und Zwang lassen Vertrauen dahinschwinden.” CDU, SPD und FDP bilden in Sachsen-Anhalt zusammen eine Koalition.

Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze zeigte indes offen für Windräder im Wald – unter Bedingungen. “Nach meiner Auffassung sollte Windkraft im Wald nur dann möglich sein, wenn die kommunale Ebene vor Ort dies ausdrücklich möchte und ein direkter Nutzen für die jeweilige Region und die dort lebende Bevölkerung nachweisbar ist”, sagte er der MZ. Als Gesetzgeber solle der Landtag “zeitnah” entscheiden, ob das Waldgesetz entsprechend geändert werden solle.