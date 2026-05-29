WIRTSCHAFTS-KNALL AUS DEM MITTELSTAND! INDUSTRIE-LEGENDE GEHT AUF DIE BARRIKADEN – „FRAU BAS, ÄNDERN SIE IHREN KURS ODER TRETEN SIE ZURÜCK!“

Ein Paukenschlag aus der deutschen Wirtschaft erschüttert die politische Bühne! Einer der bekanntesten Industrieunternehmer des Landes rechnet in ungewöhnlich scharfer Form mit der Bundesregierung und insbesondere mit Arbeitsministerin Bärbel Bas ab. Der Gründer der weltweit erfolgreichen Herrenknecht-Gruppe schlägt Alarm und zeichnet ein düsteres Bild der wirtschaftlichen Lage. Nach seiner Einschätzung verliert Deutschland zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit, während Unternehmen unter hohen Kosten, wachsender Bürokratie und immer neuen Belastungen leiden. Der Unternehmer warnt davor, dass immer mehr Betriebe ins Ausland abwandern oder Investitionen verschieben. Während andere Nationen entschlossen handelten, werde in Deutschland zu viel diskutiert und zu wenig umgesetzt. Seine Botschaft ist unmissverständlich: Wenn die Wirtschaft geschwächt wird, geraten Wohlstand, Arbeitsplätze und soziale Sicherheit gleichermaßen unter Druck.

Besonders scharf fällt seine Kritik an Teilen der aktuellen Politik aus. Der Unternehmer wirft der Regierung vor, sich in Detaildebatten zu verlieren, statt grundlegende Reformen anzupacken. Nach seiner Ansicht braucht Deutschland dringend niedrigere Energie- und Arbeitskosten, weniger Bürokratie und deutlich schnellere Investitionen in Infrastruktur und Zukunftsprojekte. Dabei stellt er sich ausdrücklich hinter Bundeskanzler Friedrich Merz, dem er zutraut, die notwendigen Veränderungen einzuleiten. Zugleich fordert er von Arbeitnehmern, Unternehmen und Politik gleichermaßen Einsatzbereitschaft. Wer im internationalen Wettbewerb bestehen wolle, müsse bereit sein, Leistung wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Besonders mit Blick auf seine zahlreichen Reisen durch Asien und Nordamerika berichtet der Unternehmer von einem Eindruck, der ihn zunehmend beunruhige: Deutschland werde vielerorts nicht mehr als Vorbild wahrgenommen, sondern als Land, das wichtige Entscheidungen immer weiter aufschiebe.

Für die Sozialdemokraten findet der Unternehmer besonders deutliche Worte. Er wirft der Partei vor, sich von ihren traditionellen Wurzeln entfernt zu haben und die Interessen vieler Arbeitnehmer nicht mehr ausreichend zu vertreten. In seinen Augen wünschen sich Facharbeiter, Monteure und Beschäftigte vor allem bessere Perspektiven, Anerkennung ihrer Leistung und die Chance, durch eigene Arbeit voranzukommen. Stattdessen werde der Sozialstaat immer weiter ausgebaut, während wirtschaftliche Leistung zu wenig gefördert werde. Mit einem direkten Appell fordert er die Arbeitsministerin auf, den Kontakt zur industriellen Realität zu suchen und mit Beschäftigten vor Ort zu sprechen. Seine Schlussfolgerung fällt dramatisch aus: Die Ministerin müsse ihren politischen Kurs grundlegend ändern oder Konsequenzen ziehen. Mit diesem Brandbrief entfacht der Unternehmer eine neue Debatte über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland – und sorgt für gewaltigen politischen Sprengstoff in Berlin.

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