Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – Alarmruf aus dem Unternehmerlager! In einem Schreiben an die Mitglieder des Wirtschaftsrats der CDU warnen Präsidentin Astrid Hamker und Generalsekretär Wolfgang Steiger vor Verteilungskämpfen, „wie wir sie in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht erlebt haben“. Der Kuchen werde nicht größer, die Ansprüche an den Staat aber schon. Die Bundesregierung bekomme zwar „positive Ansätze“ bescheinigt, bei den tatsächlich umgesetzten Reformen sei die Bilanz jedoch „zu dünn“. Der Wirtschaftsrat ist ein CDU-naher Unternehmerverband – aber keine Gliederung der Partei.

Die Sätze stehen in einem Mitgliederbrief, aus dem die BILD am Montag zitiert. Wörtlich heißt es dort laut der Zeitung: „Uns stehen – auf dieses Szenario müssen wir uns ernsthaft einstellen – Verteilungskämpfe bevor, wie wir sie in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht erlebt haben.“ Und weiter: „Ein Kuchen, der nicht größer wird, trifft auf überbordende Ansprüche.“ Vieles lasse sich nur noch „auf Pump“ bezahlen. Die wachsenden Zinslasten zeigten, dass dieser Kurs nicht mehr lange durchzuhalten sei. Einen Satz hebt BILD besonders hervor: „Deutschland steht an der wichtigsten Wegmarke seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.“ Die Formulierung „größte Sozial-Schlacht aller Zeiten“ stammt dagegen aus der BILD-Überschrift, nicht aus den wiedergegebenen Zitaten des Schreibens.

Ein wichtiger Hinweis zur Quelle: Auf der öffentlichen Presseseite des Wirtschaftsrats war der Brief bis Montagmittag nicht zu finden. Die jüngsten Mitteilungen dort betreffen andere Themen, etwa eine Finanzmarktklausur. Die wörtlichen Passagen stützen sich deshalb auf die Wiedergabe durch BILD. Unterzeichnet haben das Schreiben nach dieser Darstellung die Präsidentin und der Generalsekretär gemeinsam – also die beiden führenden Stimmen des Verbandes, nicht ein einzelner Funktionär.

Und noch eine Einordnung, die in der Kurzform „CDU-Wirtschaftsrat“ oft untergeht. Der Verband heißt vollständig Wirtschaftsrat der CDU e.V. In seinem Leitbild bezeichnet er sich als bundesweit organisierten unternehmerischen Berufsverband. Die Gründung 1963 geht auf eine Anregung von Ludwig Erhard zurück. Rund 13.000 Mitglieder zählt der Verein nach eigenen Angaben. Entscheidend ist der rechtliche Status: Der Wirtschaftsrat ist rechtlich selbstständig und politisch unabhängig. Er ist keine Teilorganisation der CDU, erhält von ihr kein Geld und zahlt umgekehrt auch keines. Er finanziert sich durch seine Mitglieder. Wenn Hamker und Steiger Alarm schlagen, spricht also ein CDU-naher Unternehmerverband – nicht der Parteivorstand und nicht die Unionsfraktion im Bundestag.

Die Diagnose des Briefes lautet im Kern: Deutschland habe sechs Jahre wirtschaftlichen Stillstand hinter sich, die jüngste Erholung sei zu großen Teilen mit Staatsgeld und Schulden erkauft. Gleichzeitig würden immer höhere Ansprüche an den Staat gestellt. Das ist die Sicht des Verbandes. Die amtliche Statistik zeichnet ein differenzierteres, aber keineswegs beruhigendes Bild. Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes vom Januar lag das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt 2025 um 0,2 Prozent über dem Vorjahr, kalenderbereinigt um 0,3 Prozent. Destatis-Präsidentin Ruth Brand sagte damals, nach zwei Rezessionsjahren sei die deutsche Wirtschaft wieder leicht gewachsen. Das Wachstum sei vor allem auf gestiegene Konsumausgaben der privaten Haushalte und des Staates zurückzuführen. Die Exporte gaben erneut nach, die Investitionsschwäche hielt an.

Genau dieser Mix nährt die These vom „auf Pump“ finanzierten Aufschwung – zumindest teilweise. Destatis nannte als eine Ursache des höheren Staatskonsums, dass die Sozialversicherung mehr Geld für Krankenhaus- und Arztbehandlungen, Medikamente und Pflege ausgeben musste. Die Staatsquote, also das Verhältnis der Staatsausgaben zur Wirtschaftsleistung, lag 2025 bei 50,3 Prozent und überstieg damit erstmals seit den Corona-Jahren 2020 und 2021 wieder die Marke von 50 Prozent. Das Finanzierungsdefizit der staatlichen Haushalte bezifferte Destatis auf rund 107 Milliarden Euro oder 2,4 Prozent des BIP. Das ist die amtliche Lage hinter der Warnung, der Kuchen werde nicht größer, während die Ansprüche steigen.

Bei den Sozialausgaben selbst sprechen die offiziellen Zahlen eine klare Sprache. Nach Angaben des Bundessozialministeriums im Sozialbudget 2025 summierten sich die sozialen Leistungen im Jahr 2025 auf rund 1.431,0 Milliarden Euro. Die Sozialleistungsquote stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 32 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, weil die Sozialausgaben stärker zunahmen als die Wirtschaft. Das Ministerium nannte ein nominales Wirtschaftswachstum von 3,3 Prozent. Damit fließt fast ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung in Rente, Gesundheit, Pflege, Grundsicherung und die übrigen sozialen Leistungen. Einen höheren Anteil gab es in der jüngeren Vergangenheit vor allem im ersten Corona-Jahr.

Das spüren die Beitragszahler Monat für Monat. Für 2026 gilt in der allgemeinen Rentenversicherung nach amtlicher Bekanntmachung weiterhin ein Beitragssatz von 18,6 Prozent. In der gesetzlichen Krankenversicherung liegt der allgemeine Satz bei 14,6 Prozent, hinzu kommt der kassenindividuelle Zusatzbeitrag; den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz beziffert das Bundesgesundheitsministerium für 2026 auf 2,9 Prozent. In der sozialen Pflegeversicherung beträgt der Satz 3,6 Prozent, für Kinderlose 4,2 Prozent. Die Arbeitslosenversicherung liegt bei 2,6 Prozent. Addiert man die allgemeinen Sätze einschließlich des durchschnittlichen Zusatzbeitrags, kommt man auf eine Sozialabgabenlast von mehr als 40 Prozent des Bruttolohns – getragen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemeinsam. Das ist der Alltag hinter der Forderung des Wirtschaftsrats nach niedrigeren Steuern und Abgaben sowie stärkeren Arbeitsanreizen.

Und die Zinsen? Im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2027, über den die Tagesschau im September berichtete, waren allein für Zinszahlungen 41,9 Milliarden Euro veranschlagt. Bis 2030 sollte diese Summe nach derselben Planung auf voraussichtlich 80,7 Milliarden Euro steigen. Der Bundesrechnungshof warnte demnach, die Kreditaufnahmen weiteten sich immer weiter aus, der Preis seien immer höhere Zinszahlungen, die Handlungsräume verengten sich. Die Ausgaben des Bundes im Kernhaushalt sollten 2027 auf 555,4 Milliarden Euro steigen, die Nettokreditaufnahme auf 118,7 Milliarden Euro, zusammen mit den Sondervermögen auf 203,7 Milliarden Euro neue Schulden. Den mit Abstand größten Einzeletat hat das Arbeitsministerium: 201,46 Milliarden Euro, der Löwenanteil für die Rente. Diese Zahlen stammen aus dem September-Entwurf; der Haushaltsausschuss hat den Etat seither weiter beraten. An der Richtung – mehr Zinsen, mehr Soziales, mehr Schulden – ändert das wenig.

Unabhängig vom Mitgliederbrief hat auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung am 11. November Alarm geschlagen. In seiner Presseerklärung zum Jahresgutachten 2026/27 erwartet das Gremium für 2026 ein preisbereinigtes Wachstum von 1,3 Prozent und für 2027 von 1,0 Prozent. Die Erholung werde unter anderem von Exporten und von staatlichen Ausgaben getragen. Gleichzeitig stellten die wachsenden Lücken im Bundeshaushalt und in den Sozialversicherungen die Finanzpolitik vor eine Aufgabe „von historischem Ausmaß“. Ratsvorsitzende Monika Schnitzer sagte, eine Begrenzung des Ausgabenanstiegs im Bundeshaushalt sei „unausweichlich“. Die Konsolidierung solle wachstumsschonend gestaltet und die Lasten fair zwischen den Generationen und gesellschaftlichen Gruppen verteilt werden. Damit liegt die unabhängige Expertenrunde in der Dramatik nah bei Hamker und Steiger – ohne deren politische Zuspitzung zu übernehmen.

Der Wirtschaftsrat fordert deshalb einen Kurswechsel: niedrigere Steuern und Abgaben, flexiblere Arbeitsmärkte, stärkere Arbeitsanreize, Schluss mit „Rentengeschenken“, bezahlbare Energie und ein Ende deutscher Sonderwege in der Klimapolitik. Vor einem immer stärkeren Zugriff auf das Geld der sogenannten „Kapitalisten“ wird ausdrücklich gewarnt. Dieses Geld könne der Staat nur einmal verteilen. Die Folge, so die Befürchtung: Unternehmer wandern ab, Investitionen bleiben aus, Arbeitsplätze und Wohlstand geraten in Gefahr. Unter Druck gerieten vor allem Unternehmer, Vermögende und Menschen, die auf Eigenverantwortung und Leistungsprinzip setzen – je härter der Kampf ums Geld werde.

Besonders scharf geht der Brief nach der BILD-Wiedergabe mit der Partei Die Linke ins Gericht. Eine mögliche Regierungsübernahme in Berlin sei möglicherweise nur „Symptom und Vorbote einer noch viel größeren Entwicklung“. Der Hintergrund ist real: In Berlin verhandeln SPD, Grüne und Linke über eine Koalition; eine Regierungsbeteiligung der Linken und sogar eine linkergeführten Rathausspitze werden öffentlich diskutiert. Der Wirtschaftsrat hat die SPD bereits zuvor davor gewarnt, eine Linken-Bürgermeisterin zu wählen, und stattdessen Wohnungsneubau statt Vergesellschaftung gefordert. Ob aus den Gesprächen tatsächlich eine von der Linken geführte Landesregierung wird, ist allerdings noch nicht entschieden. Die Formulierung im Brief ist eine politische Warnung, kein vollendetes Faktum.

Auch die schwarz-rote Bundesregierung in Berlin bekommt ihr Fett weg. Der Verband erkenne „positive Ansätze“, bei tatsächlich umgesetzten Reformen sei die Bilanz aber „zu dünn“. Die SPD blockiere den dringend benötigten „Befreiungsschlag“. Das ist der Vorwurf des Wirtschaftsrats, nicht das amtliche Protokoll der Koalition. Fest steht: Seit dem 1. Juli gilt statt des Bürgergelds die umgestaltete Grundsicherung für Arbeitsuchende; die Bundesagentur für Arbeit und das Arbeitsministerium haben die Reform als Stärkung von Verbindlichkeit, Eigenverantwortung und Mitwirkung dargestellt. Bei Rente, Gesundheit und Pflege ringt die Koalition weiter. Die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren bleibt grundsätzlich im Gespräch, Übergangsregeln und Ausnahmen werden aber bereits öffentlich verhandelt. Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt sagte Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), man dürfe nicht Reformpolitik gegen die Menschen machen, und: „Wir müssen trotzdem was ändern.“ Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) rückte die „Gerechtigkeit der Veränderungen“ in den Mittelpunkt. Genau diese Korrekturdebatte liest der Unternehmerverband als Blockade – andere als notwendige Nachjustierung.

Eine unmittelbare Reaktion von SPD oder Gewerkschaften auf genau diesen Mitgliederbrief war bis Montagmittag nicht auffindbar. In der allgemeinen Reformdebatte haben Gewerkschaften und Sozialverbände die Pläne der Regierung allerdings schon zuvor scharf kritisiert. Die Tagesschau berichtete Mitte September, Gewerkschaften bezeichneten geplante Maßnahmen in Gesundheit, Rente und Pflege als Sozialabbau; der Sozialverband Deutschland forderte, die Reformen auf den Prüfstand zu stellen. Diese Stimmen gehören zur Lage dazu. Sie sind aber älter als der Brief vom Montag und dürfen nicht als direkte Antwort auf Hamker und Steiger verkauft werden.

Unterm Strich bleibt ein dokumentierter Alarm aus dem CDU-nahen Unternehmerlager, abgesichert durch amtliche Zahlen zu Sozialquote, Staatsquote, Zinsen und schwachem Wachstum – und zugleich eine politische Zuspitzung, die über das Amtlich-Messbare hinausgeht. Ob Deutschland wirklich vor Verteilungskämpfen steht, „wie wir sie in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht erlebt haben“, ist eine These, keine messbare Größe. Dass der finanzielle Spielraum schrumpft, zeigen Destatis, Bundeshaushalt und Wirtschaftsweisen ziemlich eindeutig.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer den Sozialstaat sichern will, muss zuerst dafür sorgen, dass wieder mehr erwirtschaftet wird. Ein Staat, der auf Pump verteilt, während die Wirtschaft kaum noch wächst, setzt den Wohlstand aufs Spiel, den er verspricht. Da hat der Unternehmerverband den richtigen Instinkt – auch wenn die Sprache gewollt scharf ist.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig darf aus der Warnung keine Rechnung gegen alle werden, die auf Rente, Pflege und Grundsicherung angewiesen sind. Die Lasten einer Sanierung gehören fair verteilt, nicht allein den Schwächsten aufgebürdet. Sonst entsteht genau der soziale Sprengstoff, vor dem der Brief warnt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Koalition hat Reformen versprochen und bisher zu wenig davon auf die Straße gebracht. Wer jetzt nur nachjustiert, um den nächsten Wahlsonntag zu überstehen, verschiebt die Entscheidung, bis sie teurer und härter wird. Erst erwirtschaften, dann verteilen – dieser Satz ist unbequem, aber er bleibt richtig.

Was meinen Sie: Steht Deutschland wirklich vor historischen Verteilungskämpfen – und wer soll die Last tragen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Sozialbudget 2025: https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Broschueren/a230-26-sozialbudget-2025.html

Statistisches Bundesamt: Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 um 0,2 Prozent gewachsen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/01/PD26_017_811.html

BILD: CDU-Wirtschaftsrat warnt vor der größten Sozial-Schlacht aller Zeiten: https://www.bild.de/politik/inland/cdu-wirtschaftsrat-uns-droht-die-groesste-sozial-schlacht-aller-zeiten-6afad36d9849eea0701e49c4

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24