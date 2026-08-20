Der Nord-Stream-Krimi bekommt eine neue, explosive Wendung – und wieder führt die Spur der deutschen Ermittler zu einem ukrainischen Staatsbürger! Am 19. August 2026 teilte die Bundesanwaltschaft mit, dass in der kroatischen Küstenstadt Pula ein weiterer ukrainischer Verdächtiger aufgrund eines Europäischen Haftbefehls festgenommen worden sei. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um Vladimir Z., einen ausgebildeten Taucher, der zu jener Gruppe gehört haben soll, die an den Sprengstoffanschlägen auf die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 beteiligt gewesen sein soll. Die Explosionen ereigneten sich am 26. September 2022 nahe der dänischen Insel Bornholm und beschädigten die milliardenschwere Energie-Infrastruktur schwer. Der jetzt Festgenommene wartet in Kroatien auf die Entscheidung über seine Überstellung nach Deutschland. Damit verdichtet sich zumindest aus Sicht der deutschen Strafverfolger erneut der Verdacht gegen ein mutmaßliches ukrainisches Sabotageteam. Bereits gegen den früheren ukrainischen Soldaten Serhii K. hat der Generalbundesanwalt Anklage erhoben. Nach Informationen von ARD, „Süddeutscher Zeitung“ und „Zeit“ soll er das Sabotageteam angeführt und an Bord der Segeljacht „Andromeda“ das Kommando gehabt haben. Ihm werden unter anderem ein Angriff auf zivile Energieinfrastruktur, die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und die Zerstörung von Bauwerken vorgeworfen. Serhii K. war bereits im Sommer 2025 während einer Reise in Italien festgenommen worden und befindet sich inzwischen in deutscher Untersuchungshaft. Die Ermittler verfügen nach Medienberichten über Telefonate und Daten seines Mobiltelefons, die ihn belasten sollen. Doch eines muss trotz aller politischen Brisanz klar bleiben: Gegen die Beschuldigten gelten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung, und eine persönliche Beteiligung von Präsident Wolodymyr Selenskyj an der Sprengung ist bislang nicht gerichtlich festgestellt.

Für die deutsche Politik wird die Sache damit allerdings immer unangenehmer. Denn Deutschland gehört gleichzeitig zu den wichtigsten finanziellen und militärischen Unterstützern der Ukraine. Während deutsche Staatsanwälte mutmaßliche ukrainische Beteiligte an einem Angriff auf eine für Deutschland bedeutende Energie-Infrastruktur verfolgen, hält die Bundesregierung an ihrer Unterstützung für Kyjiw fest. Genau dieser Widerspruch dürfte bei vielen Bürgern Fragen auslösen: Was wusste die ukrainische Führung? Wer gab einem möglichen Sabotageteam den Auftrag? Wurde die Operation von einzelnen Soldaten organisiert, von militärischen Stellen gedeckt oder sogar staatlich angeordnet? Genau diese entscheidende Frage ist bislang nicht abschließend beantwortet. Schon in einer Regierungspressekonferenz vom 20. April 2026 wurde die Bundesregierung mit Berichten über eine mögliche Beteiligung der damaligen ukrainischen Militärführung und angebliche Kenntnisse Selenskyjs konfrontiert. Die Antwort blieb zurückhaltend: Die Ermittlungen liefen, die Justiz sei unabhängig, deshalb wolle die Regierung den Sachverhalt nicht weiter kommentieren. Am 3. Juli 2026 wurde die Bundesregierung erneut mit der Einschätzung konfrontiert, die Bundesanwaltschaft gehe von einer ukrainischen Kommandoeinheit aus und halte eine staatliche Steuerung für wahrscheinlich. Auch hier wurde deutlich, wie politisch explosiv der Fall inzwischen geworden ist. Was bislang jedoch fehlt, ist ein rechtskräftiger Nachweis dafür, dass die ukrainische Staatsführung oder Selenskyj persönlich den Anschlag befohlen haben. Deshalb wäre es falsch, aus den Festnahmen bereits eine erwiesene Schuld „der Ukraine“ abzuleiten. Ebenso sollte der Vorwurf einer generell „korrupten Ukraine“ nicht als feststehende Tatsache auf die gesamte Ukraine oder ihre Bevölkerung übertragen werden. Sehr wohl darf und muss aber gefragt werden, welche politischen Konsequenzen Deutschland ziehen würde, sollte sich vor Gericht tatsächlich eine staatliche Beteiligung ukrainischer Stellen an der Zerstörung der Pipelines bestätigen.

Und genau an diesem Punkt wächst der politische Druck auf Außenminister Johann Wadephul und die Bundesregierung. Deutschland unterstützt die Ukraine weiterhin politisch, finanziell und militärisch und sucht beispielsweise gemeinsam mit Partnerstaaten nach weiteren Flugabwehrsystemen und „Patriot“-Abfangraketen. Gleichzeitig ermitteln deutsche Behörden wegen eines Anschlags, der unmittelbar die deutsche Energieversorgung und wirtschaftliche Interessen berührte. Wadephul selbst hat Nord Stream rückblickend sogar als schweren politischen Fehler bezeichnet. In einem Interview erklärte er, die Nord-Stream-Gaspipelines seien im Nachhinein „folgenschwere politische Fehlentscheidungen“ gewesen; bereits zuvor hatte er eingeräumt, auch selbst die Fortführung der Projekte zu lange unterstützt zu haben. Für die im Ausgangstext erhobene Behauptung, Wadephul habe nach der neuesten Festnahme ausdrücklich erklärt, er sehe „kein Problem mit der Ukraine“, ließ sich in den aktuell überprüften offiziellen und seriösen Quellen allerdings kein entsprechendes Originalzitat finden. Doch auch ohne dieses Zitat bleibt die politische Kernfrage bestehen: Wie lange kann Berlin die Nord-Stream-Ermittlungen ausschließlich als Angelegenheit der unabhängigen Justiz behandeln, wenn immer mehr Beschuldigte aus ukrainischen militärischen Zusammenhängen auftauchen? Die Festnahme in Kroatien ist noch kein Beweis gegen Selenskyj und noch kein Urteil gegen einen Staat – aber sie ist ein weiteres gewichtiges Kapitel in einem Fall, der für Deutschland kaum unangenehmer sein könnte. Sollte ein deutsches Gericht am Ende feststellen, dass ukrainische staatliche Stellen tatsächlich hinter der Sprengung einer zentralen europäischen Energie-Infrastruktur standen, müsste die Bundesregierung erklären, welche Konsequenzen das für politische Beziehungen, weitere Milliardenhilfen und die Zusammenarbeit mit Kyjiw haben soll. Bis dahin gilt: aufklären statt vertuschen, Beweise statt Spekulationen und vollständige Transparenz gegenüber den Bürgern. Denn eines kann Berlin nach der nächsten Festnahme kaum noch behaupten: Der Nord-Stream-Fall sei politisch erledigt. Im Gegenteil – der wahre politische Sprengstoff könnte erst noch kommen.

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