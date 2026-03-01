Witz der Woche von Friedrich Merz (CDU)!

DIESE GEHALTS-WUMMS-LÜGE MACHT UNS STINKSAUER!

Der Kanzler gönnt sich den fetten Nachschlag, während er uns das Sparen predigt! Friedrich Merz zeigt mal wieder sein wahres Gesicht und lässt die arbeitende Bevölkerung eiskalt im Regen stehen, während sein eigenes Konto ordentlich angeschwollen ist. Es ist eine bodenlose Frechheit, dass ausgerechnet der Mann, der ständig den mahnenden Zeigefinger hebt und uns Sparsamkeit verordnet, beim eigenen Gehalt keine Hemmungen kennt und sich die Taschen vollstopft. Während die Menschen an der Supermarktkasse jeden Cent dreimal umdrehen müssen, scheint im Kanzleramt die Sonne der Selbstbedienung so hell wie nie zuvor.

Die Wut auf der Straße wächst von Tag zu Tag, denn die Bürger fühlen sich vom Regierungschef schlichtweg hintergangen und für dumm verkauft. Überall steigen die Preise, die Mieten werden unbezahlbar und das tägliche Leben wird für viele zum harten Überlebenskampf, doch für die feinen Herrschaften in Berlin gelten scheinbar ganz andere Regeln. Man fragt sich wirklich, wie viel Realitätsverlust eigentlich nötig ist, um dem hart arbeitenden Volk erst Verzicht zu predigen und sich dann im nächsten Moment eine saftige Erhöhung zu genehmigen, als gäbe es kein Morgen. Diese Arroganz der Macht ist kaum noch zu ertragen und spottet jeder Beschreibung, wenn man bedenkt, wer diesen ganzen Luxus am Ende mit Schweiß und Tränen finanzieren muss.

Wie lange soll dieses dreiste Spiel eigentlich noch so weitergehen, bis der letzte Funke Vertrauen in die Politik endgültig erloschen ist? Es ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Rentner, jede junge Familie und jeden ehrlichen Arbeiter, der sieht, wie sich die Kluft zwischen den Ansagen von oben und dem Handeln der Mächtigen immer weiter vertieft. Wenn Merz behauptet, die Deutschen würden über ihre Verhältnisse leben, dann sollte er vielleicht zuerst einmal einen Blick in seinen eigenen Spiegel und auf seine Gehaltsabrechnung werfen, bevor er das Volk weiter belehrt. Wer Wasser predigt und selbst den teuersten Wein säuft, hat jeglichen Kredit verspielt und sollte sich nicht wundern, wenn der Zorn im Land bald überkocht.

