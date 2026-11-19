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Wolfsburg – Der Autobauer Volkswagen hat der IG Metall für die anstehende Tarifrunde Nullrunden in den Jahren 2027 und 2028 sowie Einschnitte bei Zulagen und der 35-Stunden-Woche vorgeschlagen. Die Forderungen sind nicht vereinbart. Die Verhandlungen beginnen am kommenden Dienstag in Emden.

Die Volkswagen AG hat der Gewerkschaft die Vorschläge am Donnerstag, den 19. November 2026, übermittelt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Volkswagen AG hervor, die um 15:46 Uhr MEZ in Wolfsburg veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt stehe „eine deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten“. Seit den Tarifverhandlungen 2024 sei der Handlungsdruck weiter gestiegen, zusätzliche Schritte seien „unabdingbar, um im Wettbewerb zu bestehen.“ Es handelt sich um Forderungen für die Gespräche, nicht um einen abgeschlossenen Tarifvertrag. Bei BILD hieß es am Nachmittag unter der Überschrift, VW wolle Nullrunden und Einschnitte bei der 35-Stunden-Woche; die Zeitung sprach von einer „bitteren Nachricht“ und möglichen „massiven finanziellen Einbußen“. Die konkreten Bausteine stehen im Forderungskatalog des Unternehmens.

Im amtlichen Katalog sind nach Angaben des Autobauers unter anderem enthalten: Nullrunden für die Jahre 2027 und 2028; der Entfall der tariflichen Zusatzvergütung in Höhe von 27,5 Prozent des durchschnittlichen Monatsverdienstes beziehungsweise alternativ sechs Freistellungstage; der Entfall der tariflichen Zulage in Höhe von 167 Euro pro Monat; sowie eine „deutliche Flexibilisierung der Wochenarbeitszeit“. Wörtlich erläutert das Unternehmen: „Aktuell beträgt die tarifliche regelmäßige Arbeitszeit 35 Stunden in der Woche. Künftig soll sie je nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können – ohne Entgeltausgleich nach oben und mit proportionaler Entgeltanpassung nach unten.“ Eine konkrete Ober- oder Untergrenze nennt die Mitteilung nicht. Länger arbeiten ohne zusätzliches Entgelt, kürzer arbeiten mit weniger Geld: Das ist die Richtung, die der Vorstand der IG Metall vorschlägt.

Die tarifliche Zusatzvergütung und die monatliche Zulage sind heute tariflich vereinbarte Bestandteile, keine freiwilligen Extra-Geschenke des Vorstands. Die Zusatzvergütung kann nach der geltenden Regelung in Geld oder in sechs freie Tage umgewandelt werden. Die Zulage von 167 Euro wird monatlich gezahlt. Beides will das Unternehmen „entfallen“ lassen – das wäre, ginge es allein nach VW, eine Streichung, kein vorübergehendes Aussetzen. Wie stark das Jahreseinkommen im Einzelfall sinken würde, hängt unter anderem davon ab, ob Beschäftigte die Zusatzvergütung bisher als Geld oder als freie Tage genommen haben und in welcher Entgeltgruppe sie stehen. Eine vom Unternehmen veröffentlichte Durchschnittsrechnung für alle Haustarif-Beschäftigten liegt in der Donnerstags-Mitteilung nicht vor.

Die Verhandlungsführung auf Unternehmensseite ist neu aufgestellt. Personalvorstand Arne Meiswinkel verlässt Volkswagen nach Angaben des Konzerns planmäßig zum 31. Dezember 2026. Die Aufgabe übernehmen demnach ab sofort Kerstin Scholz, Leiterin Konzern Personalgrundsätze und Steuerung, und Frank Ischner, Konzern Personalwesen Management, gemeinsam als Doppelspitze. Scholz sagt: „In den Verhandlungen werden wir auch über Veränderungsbereitschaft und einen flexibleren Personaleinsatz sprechen. Unsere Regelungen stellen wir dabei nicht leichtfertig infrage. Aber die Rahmenbedingungen haben sich signifikant verschlechtert. Deshalb müssen wir schneller werden, sowohl im Umbau des Unternehmens als auch in der Anpassung der Kostenstruktur. Gemeinsam müssen wir sozialverträgliche Lösungen finden, die gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität sichern. Denn nur ein erfolgreiches Unternehmen kann auf Dauer zukunftsfähige Arbeitsplätze bieten.“ Ischner ergänzt: „Aktuell befinden wir uns in einer Situation, in der wir eine schnelle Einigung brauchen, um dem hohen Kostendruck entgegenzuwirken. Auch dieses Mal tragen Unternehmen und IG Metall gemeinsam Verantwortung dafür, dass wir auch morgen noch im Wettbewerb bestehen können und zukunftssicher aufgestellt sind.“

Als Gründe nennt das Unternehmen unter anderem Zollbarrieren, einen schrumpfenden chinesischen Markt und einen sich verschärfenden Wettbewerbsdruck in Europa. Die 2024 vereinbarten Kostenmaßnahmen reichten „allein nicht mehr aus“. Die tariflichen Forderungen seien ein Teil des Zukunftsplans 2030, mit dem der Konzern wesentliche Bereiche des Geschäfts neu ausrichten wolle. Zur Einordnung der wirtschaftlichen Lage hat die Volkswagen Group am 29. Oktober 2026 ihre Zahlen für die ersten neun Monate veröffentlicht: Der Konzernumsatz lag bei 233,4 Milliarden Euro, das operative Ergebnis bei 0,1 Milliarden Euro. Darin enthalten sind Sondereffekte von 8,7 Milliarden Euro; vor Sondereffekten weist der Konzern ein operatives Ergebnis von 8,8 Milliarden Euro und eine operative Umsatzrendite von 3,8 Prozent aus. Für das Gesamtjahr erwartet die Group einen Umsatz von rund 315 Milliarden Euro und eine operative Umsatzrendite von bis zu 1 Prozent. Diese Kennzahlen betreffen den Gesamtkonzern, nicht allein die Volkswagen AG, für die der Haustarif gilt.

Die Verhandlungen zum Haustarif beginnen am 24. November 2026 in Emden und sollen am 15. Dezember 2026 in Zwickau fortgesetzt werden. Darauf hatten sich Unternehmen und IG Metall bereits im Oktober verständigt, wie eine frühere Mitteilung der Volkswagen AG festhält. Der Haustarif gilt nach Angaben der IG Metall und übereinstimmender Berichterstattung für rund 130.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau; die Volkswagen AG umfasst die Kernmarke, Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Komponentensparte und Konzernstellen. Ende September hatte das Unternehmen zehn Tarifverträge fristgerecht gekündigt und damit nach eigener Darstellung einen Verhandlungsrahmen eröffnet. Die IG Metall schreibt, nahezu das gesamte Haustarifwerk sei betroffen, darunter Entgelt, Manteltarif inklusive Arbeitszeiten und die Verträge über Zusatzvergütung. Nicht gekündigt sind nach Angaben beider Seiten der Zukunftstarifvertrag mit der Beschäftigungssicherung sowie die Altersteilzeit. Die Beschäftigungssicherung schließt betriebsbedingte Kündigungen bis 2030 aus. An diesem Vertrag hält das Unternehmen nach eigener Aussage fest. Nach früherer Darstellung des Unternehmens wirken die gekündigten Verträge gesetzlich nach; für die Beschäftigten ändert sich daher vorerst nichts, bis ein neues Ergebnis steht oder die Nachwirkung endet.

Vom Tisch ist der Personalabbau damit nicht. Bereits mit der Einigung „Zukunft Volkswagen“ vom Dezember 2024 hatten Volkswagen AG und IG Metall bis 2030 einen sozialverträglichen Abbau von mehr als 35.000 Stellen an den deutschen Volkswagen-Standorten vereinbart. Aus dem Konzernzielbild 2030 ergibt sich nach der Mitteilung zum Überprüfungsgespräch ein zusätzlicher Abbau in Höhe von 12.000 Stellen bis 2030 für die Volkswagen AG. Auch dieser Abbau soll dem Unternehmen zufolge sozialverträglich erfolgen. Zusätzlich pocht der Vorstand auf freiwillige Austrittsinstrumente und auf förderfähige Transfergesellschaften. Das sind Pläne und Verhandlungspositionen, keine bereits beschlossenen betriebsbedingten Kündigungen. Die IG Metall hat Transfergesellschaften zuvor als Sanierung auf Kosten der Steuerzahler zurückgewiesen.

Die IG Metall fordert in dieser Tarifrunde das Gegenteil einer Nullrunde. Die Tarifkommission bei der Volkswagen AG hat Ende September 5 Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten beschlossen, plus einer sozialen Komponente zugunsten der unteren Entgeltgruppen. Die Gewerkschaft verweist auf gestiegene Lebenshaltungskosten und darauf, dass die Belegschaft nach dem Zukunftstarifvertrag bereits verzichtet habe; die letzte Erhöhung datiert sie auf Mai 2024. Nach Darstellung der IG Metall tragen die Beschäftigten seit der Einigung Ende 2024 jährlich 1,5 Milliarden Euro zur Senkung der Arbeitskosten bei – das ist die Zahl der Gewerkschaft, keine von uns nachgerechnete Konzernbilanz. Am 31. Dezember 2026 endet nach Angaben der IG Metall die Friedenspflicht, ab 1. Januar 2027 wären Streiks zulässig, sofern es bis dahin keine Einigung gibt. Eine detaillierte, öffentliche Punkt-für-Punkt-Antwort der Gewerkschaft auf den am Donnerstagnachmittag übermittelten Forderungskatalog lag zum Zeitpunkt unserer Prüfung noch nicht vor.

In der Prognose zu den Neunmonatszahlen nennt der Konzern Unsicherheiten ausdrücklich auch bei volatilen Rohstoff-, Energie- und Devisenmärkten sowie bei Handelspolitik und Regulierung. Das sind Faktoren, die nicht in der Werkshalle entschieden werden. Gleichwohl bleibt der Forderungskatalog ein Katalog des Unternehmens: Er zielt auf Entgelte, Zulagen und Arbeitszeit der Haustarif-Beschäftigten. Ob Berlin und Brüssel ihrerseits den Industriestandort entlasten, ist eine andere Baustelle – und ändert nichts daran, dass über Nullrunden und die 35-Stunden-Woche jetzt in Emden verhandelt wird, nicht im Bundestag.

Fest steht damit vor allem der Fahrplan, nicht das Ergebnis. Volkswagen will Nullrunden, den Wegfall zweier tariflicher Zahlungen und eine Arbeitszeit, die sich ohne Entgeltausgleich nach oben an die Auslastung koppelt. Die IG Metall will 5 Prozent mehr Geld. Verhandelt wird ab Dienstag. Wer die Forderungen des Vorstands schon als beschlossene Einschnitte darstellt, greift vor. Ebenso wenig ist entschieden, ob und in welchem Umfang die 35-Stunden-Woche tatsächlich aufgeweicht wird. Die Unternehmensmitteilung nennt keine Stunden-Obergrenze. Unstrittig ist nur: Der Konzern hat den Katalog förmlich übergeben, die wirtschaftliche Lage bleibt angespannt, und die nächste Runde in Emden wird den Konflikt nicht im Vorbeigehen beenden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Vorstand, der nach einem ohnehin schon harten Sanierungsdeal als Nächstes Löhne einfriert, Zulagen streicht und Arbeitszeit nach Auslastung dehnt, muss erklären, warum die Last wieder bei der Belegschaft landet. Längere Schichten ohne Ausgleich und kürzere Schichten mit Abzug lösen weder den Wettbewerb in Europa noch den schrumpfenden Markt in Asien. Wer Zukunft sichern will, braucht verkaufbare Autos und ein funktionierendes Geschäftsmodell – nicht nur einen schlankeren Tarif.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig dürfen sich Politik und Regulierer nicht davonstehlen. Zölle, teure Energie, Rohstoffe und ein Standort, der Regeln stapelt, während andere Billigexporte nach Europa schicken, sind keine Privatsache der Personalabteilung. Wer Industrie im Land halten will, muss Wettbewerbsfähigkeit organisieren, statt nur Sonntagsreden über das Autoland zu halten. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, fällt es auch der Betriebsseite schwerer, jede Schieflage allein den Beschäftigten anzulasten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Belegschaft hat bereits Verzicht geleistet, die andere Seite legt nun eine neue Wunschliste vor. Das ist Verhandlung, nicht Schicksal. Ein Standort wird nicht gerettet, indem man so tut, als müsse sich nichts ändern – und auch nicht, indem man den gesamten Druck aufs Band schiebt. Ernst wird die Auseinandersetzung erst, wenn Management, Gewerkschaft und Politik jeweils ihren Teil benennen: Produkte und Kosten, faire Entgelte, und eine Industriepolitik, die mehr ist als ein Zuschauen beim Abbau.

Was meinen Sie: Sind Nullrunden und eine flexiblere Arbeitszeit der Preis für sichere Jobs – oder ein Angriff auf den Haustarif? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Volkswagen AG, „Tarifrunde 2026: Volkswagen AG fordert deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten“, 19. November 2026, 15:46 Uhr MEZ: https://www.volkswagen-group.com/de/pressemitteilungen/tarifrunde-2026-volkswagen-ag-fordert-deutliche-entlastung-bei-den-arbeitskosten-20874

IG Metall, „Tarifrunde Volkswagen 2026“: https://www.igmetall.de/tarif/tarifrunden/tarifrunde-volkswagen-2026

BILD, „Autokrise: VW will Nullrunden und Einschnitte bei 35-Stunden-Woche“, 19. November 2026, 16:00 Uhr: https://www.bild.de/politik/autokrise-vw-will-nullrunden-und-einschnitte-bei-35-stunden-woche-6aff0bd2ee91e990acae6fc8

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