Wahnsinn in der Chirurgie: Während der Professor in London gemütlich seinen Earl Grey schlürfte, operierte er einen Patienten am anderen Ende Europas in Gibraltar. Ein Roboter mit vier Armen machte das medizinische Wunder möglich und besiegte den tückischen Krebs über tausende Kilometer hinweg.

Der High-Tech-Skalpell-Hammer aus dem Homeoffice

Was für eine irre Vorstellung: Ein Mann liegt unter dem Messer, doch der Chirurg ist gar nicht im Raum! In einem britischen Überseegebiet zitterte ein Patient um sein Leben, während der rettende Engel in der fernen Metropole vor seinen Bildschirmen saß. Mit feinsten Glasfaserleitungen und modernster Funktechnik bewaffnet, lenkte der Professor die metallischen Greifarme so präzise, als stünde er direkt am OP-Tisch. Während die Technik die Distanz zwischen den Ländern einfach wegzauberte, konnte der Mediziner zwischendurch sogar ganz entspannt an seiner Teetasse nippen, während der Roboter im Unterleib des Patienten aufräumte.

Nie wieder Warteschlange beim Horror-Amt

Dieser medizinische Paukenschlag ist die Rettung für alle, die keine Lust mehr auf endlose Listen und volle Wartezimmer haben. Statt mühsam in den Flieger zu steigen und wertvolle Zeit in fremden Städten zu verschwenden, blieb das Krebs-Opfer einfach in der Sonne des Südens. Der Roboter kam quasi per Datenleitung zu ihm nach Hause. Das System ist so sicher, dass sogar eine Notfall-Leitung bereitstand, falls das Internet mal Schlapp macht – doch alles hielt bombenfest. Dieser Eingriff zeigt deutlich, dass der beste Spezialist der Welt bald nur noch einen Mausklick entfernt ist, egal wie abgelegen man wohnt.

Die Roboter-Armee der Zukunft rollt an

In den Kliniken beginnt jetzt eine völlig neue Zeitrechnung, denn dieser Erfolg war erst der Anfang einer gewaltigen Welle. Schon bald sollen Hunderttausende Eingriffe von klugen Maschinen unterstützt werden, um den Menschen das Leben zu erleichtern und die Kosten für teure Reisen zu drücken. Sogar die Fachwelt schaute bei den nächsten Versuchen gebannt zu, als die Live-Bilder der Wunder-OP direkt in die großen Kongresssäle übertragen wurden. Für den Chirurgen fühlte es sich am Ende so real an, als wäre er selbst vor Ort gewesen – ein gigantischer Sprung für die Menschheit, der zeigt, dass gegen den Fortschritt kein Kraut gewachsen ist.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!