Wundsiedel: Mädchen (10) getötet in Kinderheim aufgefunden!

WUNSIEDEL. Den Leichnam eines zehnjährigen Mädchens entdeckten am Dienstagvormittag die Mitarbeiter einer Facheinrichtung der Jugendhilfe in Wunsiedel. Die Kriminalpolizei Hof hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Hof die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.

Am gestrigen Dienstag, gegen 9:00 Uhr, entdeckten die Angestellten das leblose Mädchen in einem Zimmer des Kinder- und Jugendhilfezentrums im Wunsiedler Stadtgebiet und setzten den Notruf ab. Ein alarmiertes Notarztteam konnte allerdings nur noch den Tod der Zehnjährigen feststellen. Nach ersten Maßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wunsiedel mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen übernahm die Kriminalpolizei aus Hof die weiteren Ermittlungen. Spezialisten führten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen in der Einrichtung durch.

Zur Klärung der genauen Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft die Durchführung einer rechtsmedizinischen Untersuchung an, bei der sich nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Mädchens ergaben. Weitere Einzelheiten können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden.

Polizeipräsidium Oberfranken

Weitere Quelle:

Wunsiedel: Mädchen (10) in Kinderheim von Jugendlichen getötet? https://www.bild.de/regional/nuernberg/nuernberg-news/wunsiedel-maedchen-10-in-kinderheim-von-jugendlichen-getoetet-83458126.bild.html?wtmc=twttr.shr