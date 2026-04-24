Aber für die Ärmsten der Armen in der Psychiatrie/Forensik rührt keiner einen Finger!

Main-Spessart bebt! Im beschaulichen Unterfranken brennt die Luft, denn die mutigen Rebellen aus der Forensik haben die Schnauze gestrichen voll von den Ansagen aus dem fernen München. Während die feinen Herren in der Landeshauptstadt am Schreibtisch über unsere Sicherheit entscheiden, gehen hier die Menschen auf die Barrikaden, um für eine echte Rettungs-Revolution zu kämpfen, die endlich den Namen verdient und das Überleben in der Provinz sichern soll.

Klinik-Neubau direkt neben der Forensik in Lohr am Main!

Doch hinter der glänzenden Fassade des Widerstands verbirgt sich eine bittere Wahrheit, die viele lieber totschweigen würden. Während man sich für neue Rettungswagen und schnellere Sirenen lautstark in die Brust wirft, herrscht in den dunklen Fluren der Psychiatrie in Lohr am Main ein eisiges Schweigen, das Mark und Bein erschüttert. Die Menschen, die dort hinter verschlossenen Türen leiden und sich wie Opfer einer vergessenen Zeit fühlen, warten vergeblich auf einen Funken dieses Kampfgeistes, der gerade das ganze Umland elektrisiert.

Es ist ein Skandal ohnegleichen, dass der Aufschrei der Empörung genau dort verstummt, wo die Not am größten ist und die Seele am lautesten schreit. Wer rettet eigentlich die Seelen, die in der Psychiatrie-Klinik gegen Windmühlen kämpfen und sich nach Gerechtigkeit sehnen, während die Politik sich lieber im Glanz der eigenen Rebellion sonnt? Die tapferen Rebellen vom Main-Spessart müssen sich fragen lassen, warum ihr Herz zwar für Paragrafen und Einsatzpläne schlägt, aber für die verzweifelten Patienten in der Psychiatrie bisher nur eiskaltes Desinteresse übrig bleibt.

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