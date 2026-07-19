So einfach ist das, je länger der Sprit-Preis hoch ist, um so mehr Wähler verliert die aktuelle Regierung in Deutschland!

Der blanke Wahnsinn tobt an den Grenzübergängen zum Nachbarland! Stoßstange an Stoßstange schieben sich endlose Blechlawinen entnervter deutscher Autofahrer über die tschechischen Tankstellen, um dem unbezahlbaren Preisschock der Heimat zu entkommen. Während daheim die Zapfsäulen das Ersparte regelrecht auffressen, reiben sich die Menschen drüben fassungslos die Augen: Fast einen ganzen Euro pro Liter lässt sich beim Nachbarn sparen, weil dort eine clevere Politik die Gier der Mineralölkonzerne deckelt und die Steuern senkt. Für die gebeutelten Pendler und Familien ist diese Flucht über die Grenze längst kein Geheimtipp mehr, sondern ein lautstarker Protest mit dem Tankrüssel in der Hand.

Beim Blick auf die Quittung schlägt die Erleichterung der spritwütigen Masse jedoch blitzschnell in blanken Zorn auf die Berliner Polit-Elite um. An den tschechischen Zapfsäulen dämmert es den betrogenen Bürgern, wie sehr sie von der hiesigen Führung unter Friedrich Merz an der Nase herumgeführt werden. Monatelang schwadronierte die Politik von unumgänglichen Marktmechanismen und angeblich unkontrollierbaren Krisen, die uns die Rekordpreise einbrocken. Doch Tschechien beweist der staunenden deutschen Kundschaft das glatte Gegenteil: Wenn der politische Wille da ist, lässt sich der Teuer-Schock für die Bevölkerung sehr wohl abfedern.

Die Wut im Grenzgebiet kocht über, denn das Gefühl, von der eigenen Regierung schamlos im Stich gelassen und verarscht zu werden, tankt an diesem Tag jeder kostenlos mit. Während man in Deutschland mit immer neuen Abgaben und bürokratischen Ausreden zur Kasse gebeten wird, schauen die Bürger fassungslos auf das funktionierende Krisenmanagement direkt hinter der Grenze. Die Quittung für diese ignorante Politik der kalten Schulter wird nicht an der Zapfsäule bezahlt – die brodelnde Stimmung zeigt unmissverständlich, dass sich die Wähler diesen unbezahlbaren Hohn aus Berlin auf Dauer nicht mehr bieten lassen.

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