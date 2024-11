ZIMT als natürliche antibakterielle Medizin Gottes!

Die 33. Predigt des Health Ranger Mike Adams im „Health Ranger Report“, Teil seiner 100 Predigten-Reihe für die Church of Natural Abundance, berührte Zimt als Gottes natürliche antibakterielle Medizin.

Zimt – ein gängiges Aromagewürz für Toast, Kekse und Süßigkeiten – wird aus der Rinde eines Baumes gewonnen. Aber abgesehen von seiner Verwendung als Gewürz, sagte Adams, dass die Leute es auch verwenden könnten, um duftenden Zimttee zu machen.

Dann zitierte er einen Vers aus dem Buch der Sprüche im Alten Testament, der lautet: „Ich habe mein Bett mit Myrrhe, Aloe und Zimt parfümiert“ (Sprüche 7:17). Die Verwendung von Zimt zum Parfümieren von Beeten beruht auf seiner antibakteriellen Eigenschaft und der Fähigkeit, Bettwanzen fernzuhalten.

Eine Passage aus dem Buch Exodus zeigt unterdessen, dass Zimt mehr als ein Gewürz ist, da er zur Herstellung von Weihrauch und heiligem Salbungsöl für religiöse Riten verwendet wurde. Gott befahl Moses, Zimt als Zutat im heiligen Öl zu verwenden, das verwendet werden sollte, um sowohl die heiligen Gefäße, den Altar der Opfer als auch die Hohenpriester zu salben.

Zimt wird auch in mehreren Ölmischungen verwendet, wobei der Bibel-Ernährungspädagoge daran erinnert, dass Zimtöl eines der Öle war, die er für das First Aid Colloidal Silver Gel verwendete, das er vor Jahren formulierte. Das Erste-Hilfe-Gel enthält sieben ätherische Öle.

„Ich denke, die meisten davon sind biblische Öle“, sagte er. „Diese Öle in Kombination sind dafür bekannt, Superkäfer und alle Arten von bakteriellen Infektionen auf der Oberfläche der Haut abzutöten.“

Dr. James Duke erwähnte auch die möglichen Vorteile von Zimt in seinem Buch „Herbs of the Bible“, das Adams als Referenz verwendete. Zu diesen Vorteilen gehören die Behandlung von Bronchitis, Candida-Infektionen, Diabetes, Dyspepsie, Fieber, Sodbrennen, Herpes, schmerzhafter Menstruation, Rheuma und Tuberkulose.

Zimt wird seit Tausenden von Jahren medizinisch verwendet

Der biblische Ernährungspädagoge sagte, dass Zimt seit Tausenden von Jahren medizinisch verwendet wird. Die alten Chinesen verwendeten es bereits 2800 n. Chr. – die traditionelle chinesische Medizin verwendete es als Zutat in Anti-Grippe-Formeln und mehr. Die westliche Kräuterkunde hingegen ist der Anschein von Zimt als antibakterielles Kraut, das den Blutzucker mäßigen kann. (Verwandte: 4 gesundheitliche Vorteile von Zimt, einem starken Gewürz, das helfen kann, den Blutzuckerspiegel zu senken.)

Die Ägypter verwendeten aufgrund ihrer antibakteriellen und antimykotischen Wirkung auch Zimt in alten Einbalsamierungsmischungen. Jahrhunderte später, St. Hildegard von Bingen (1098-1179) empfahl Zimt als universelles Gewürz für Nebenhöhlen und als Behandlung für Erkältungen, Grippe, Krebs und sogenannten inneren Verfall und Schleim. Die moderne Wissenschaft scheint die Erkenntnisse des Heiligen über Zimt zu bestätigen – nämlich seine Fähigkeit, Infektionen zu verhindern, Verdauungsstörungen zu behandeln und andere Körper Beschwerden zu behandeln.

Adams bemerkte, dass Zimt in biblischer Zeit aufgrund seiner gesundheitsstutigenden Eigenschaften geschätzt wurde, und nannte ihn eines von Gottes erstaunlichen Wundern der Medizin in Mutter Natur. Dieses Gewürz ist Gottes Molekül, eine starke natürliche Medizin, die für jeden zugänglich ist. Er kam schließlich zu dem Schluss, dass alles, was Gott auf der Erde geschaffen hat, einschließlich Zimt, eine Form der Medizin in der natürlichen Welt ist, die aus seinem Wunsch herrührt, Medizin reichlich vorhanden zu machen.

